Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παράταση 90 ημερών στην εμπορική εκεχειρία με την Κίνα, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις δύο πλευρές για διαπραγματεύσεις και αποτρέποντας προς το παρόν την επαναφορά υψηλότερων δασμών.

Παράταση έως τις 10 Νοεμβρίου

Η συμφωνία, που είχε συναφθεί τον Μάιο, παρατείνεται έως τις 10 Νοεμβρίου 2025, “παγώνοντας” την αύξηση των δασμών. Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ διατηρεί σε ισχύ τους προηγούμενους όρους, περιλαμβανομένης της χαλάρωσης περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και ορισμένων τεχνολογιών.

Αντίστοιχη κίνηση από το Πεκίνο

Η Κίνα ανακοίνωσε επίσης ότι θα παρατείνει την αναστολή στην αύξηση των δασμών για άλλες 90 ημέρες. Χωρίς την παράταση, οι αμερικανικοί δασμοί σε κινεζικά προϊόντα θα αυξάνονταν τουλάχιστον στο 54%.

Επιδράσεις στις αγορές

Η παράταση αναμένεται να μειώσει τις ανησυχίες για νέο δασμολογικό πόλεμο που είχε επιβαρύνει τις διεθνείς αγορές στις αρχές του έτους. Παράλληλα, προσφέρει χρόνο για συζητήσεις σε ζητήματα όπως οι δασμοί που σχετίζονται με την εμπορία φαιντανύλης, οι κινεζικές αγορές ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου και οι συνθήκες δραστηριοποίησης αμερικανικών επιχειρήσεων στην Κίνα.

Πιθανή συνάντηση Τραμπ – Σι

Η εξέλιξη ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα στα τέλη Οκτωβρίου και συνάντηση με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι «τα έχουμε πάει πολύ καλά με την Κίνα», ενώ επανέλαβε ότι στόχος είναι η αποκατάσταση εμπορικής αμοιβαιότητας και η προστασία της εθνικής και οικονομικής ασφάλειας των ΗΠΑ.