Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανακοίνωσε επένδυση ύψους 116 εκατ. ευρώ σε 13 νέα έργα που στοχεύουν στην αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών και των υδάτων. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην αποστολή της ΕΕ για τους ωκεανούς και τα ύδατα και καλύπτει δράσεις σε όλη την ήπειρο.

Στόχοι και δράσεις

Τα έργα επικεντρώνονται στη διατήρηση προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, στην προστασία οικοτόπων μεταναστευτικών ιχθύων, στη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας και στην ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στην αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η υλοποίηση θα γίνει σε κρίσιμες λεκάνες, όπως ο Εύξεινος Πόντος, ο Δούναβης, η Βαλτική, η Βόρεια Θάλασσα, η Μεσόγειος, ο Ατλαντικός και η Αρκτική.

Καινοτόμα έργα

Ανάμεσα στα πιο αξιοσημείωτα έργα περιλαμβάνονται:

SEAMPHONI : χρήση προηγμένης τεχνολογίας για την παρακολούθηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

: χρήση προηγμένης τεχνολογίας για την παρακολούθηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. DanubeLifelines : αποκατάσταση μεταναστευτικών διαδρομών για τα ψάρια στον Δούναβη.

: αποκατάσταση μεταναστευτικών διαδρομών για τα ψάρια στον Δούναβη. ECO-CATCH και MarineGuardian: ανάπτυξη νέων αλιευτικών τεχνολογιών για μείωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και προστασία οικοτόπων.

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση

Η επένδυση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», που στηρίζει λύσεις για μείζονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Τα έργα επιλέχθηκαν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ενώ λεπτομέρειες για προϋπολογισμό και δικαιούχους διατίθενται στον ιστότοπο της αποστολής της ΕΕ.

Με τη χρηματοδότηση αυτή, η ΕΕ κάνει ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των ωκεανών και των υδάτων, συμβάλλοντας στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.