Η Ρωσία βλέπει την οικονομική ανάπτυξη το 2025 να επιβραδύνεται στο 1,5%, πολύ χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη για 2,5%, καθώς τα υψηλά επιτόκια που επιβλήθηκαν για τη μείωση του πληθωρισμού έχουν περιορίσει τον δανεισμό, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ στον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη.

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας αναπτύχθηκε με ισχυρούς ρυθμούς 4,1% το 2023 και 4,3% το 2024, πολύ ταχύτερα από τις χώρες της G7, παρά τους πολλαπλούς γύρους δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, αλλά επιβραδύνεται απότομα φέτος.

Ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Μαξίμ Ρεσέτνικοφ είχε προειδοποιήσει τον Ιούνιο ότι η Ρωσία βρισκόταν στα πρόθυρα ύφεσης αν δεν άλλαζε η νομισματική πολιτική.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες από τον Ψυχρό Πόλεμο έχουν τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο στο 21% τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο από τις πρώτες χρονιές διακυβέρνησης Πούτιν το 2003.

Η Κεντρική Τράπεζα το μείωσε στο 20% τον Ιούνιο και στο 18% τον Ιούλιο, αλλά η οικονομία παραμένει δεσμευμένη από το υψηλό κόστος δανεισμού και την έλλειψη εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο Σιλουάνοφ είπε στον Πούτιν ότι το Υπουργείο Οικονομίας πλέον βλέπει ανάπτυξη τουλάχιστον 1,5% φέτος. Η επίσημη πρόβλεψη για το 2025 ήταν 2,5%.

«Αν φέτος βλέπουμε μάλλον σκληρές συνθήκες για την εφαρμογή της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής, εντούτοις βλέπουμε ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης δεν θα είναι λιγότερος από 1,5% φέτος, τουλάχιστον σύμφωνα με την εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομίας», είπε ο Σιλουάνοφ.

«Ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός θα δώσει περισσότερες δυνατότητες στην Κεντρική Τράπεζα να χαλαρώσει τη νομισματική και πιστωτική πολιτική, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιστωτικοί πόροι θα είναι πιο προσιτοί», πρόσθεσε.

Το Reuters είχε μεταδώσει αποκλειστικά τον Ιανουάριο ότι ο Πούτιν ανησυχεί όλο και περισσότερο για τις στρεβλώσεις στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας, ιδιαίτερα λόγω της μείωσης των επενδύσεων από μεγάλες εταιρείες εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων.

Κατά τις δύο πρώτες θητείες του Πούτιν στην προεδρία, από το 2000 έως το 2008, το μέγεθος της ρωσικής οικονομίας εκτινάχθηκε στα 1,7 τρισ. δολάρια από λιγότερο από 200 δισ. το 1999. Όμως το ονομαστικό ΑΕΠ της Ρωσίας είναι σήμερα μόλις 2,2 τρισ. δολάρια, περίπου στο ίδιο επίπεδο με το 2013, τη χρονιά πριν από την προσάρτηση της Κριμαίας από την Ουκρανία.

«Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης», είπε ο Πούτιν στον Σιλουάνοφ και σε άλλους Υπουργούς. Σημείωσε ότι υπάρχει συνεχής διαμάχη ανάμεσα στην κυβέρνηση, την κεντρική τράπεζα και τους ειδικούς σχετικά με το βασικό επιτόκιο και την κατάσταση της οικονομίας.

Ο Πρώτος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός Ντενίς Μαντούροφ είπε στον Πούτιν ότι η μεταποιητική βιομηχανία θα αναπτυχθεί περίπου 3%, χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη για 4,3%, και ότι η βιομηχανική παραγωγή θα είναι περίπου 2% κάτω από την προηγούμενη πρόβλεψη για 2,6%.

Το ρωσικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με 4% την ίδια περίοδο πέρσι, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία Rosstat.

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η ρωσική οικονομία αναμένεται τώρα να αναπτυχθεί κατά 0,9% φέτος, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 1,5%.

