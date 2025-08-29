Ο Έρικ Τραμπ, γιος του Προέδρου των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η αξία του Bitcoin θα εκτιναχθεί στο 1 εκατομμύριο δολάρια, εκφράζοντας βεβαιότητα για τη μελλοντική του πορεία.

Μιλώντας στο συνέδριο “Bitcoin Asia 2025” στο Χονγκ Κονγκ, τόνισε: «Πιστεύω πραγματικά ότι τα επόμενα χρόνια το Bitcoin θα φτάσει το ένα εκατομμύριο δολάρια. Δεν υπάρχει αμφιβολία».

Ο ίδιος, μαζί με τον αδελφό του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, στηρίζει ενεργά την αγορά κρυπτονομισμάτων, έχοντας ιδρύσει την εταιρεία εξόρυξης American Bitcoin. Παράλληλα, εξήρε τον Simon Gerovich, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ιαπωνικής Metaplanet, στην οποία ο Έρικ Τραμπ έγινε μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου νωρίτερα φέτος.

Η τιμή του Bitcoin έχει ενισχυθεί κατά περίπου 86% μέσα σε έναν χρόνο, εν μέσω θετικού επενδυτικού κλίματος, που συνδέεται με την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και το πιο ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.