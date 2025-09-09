Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για τη μείωση αποβλήτων τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην ΕΕ, θέτοντας δεσμευτικούς στόχους έως το 2030 και εισάγοντας διευρυμένη ευθύνη παραγωγού (ΔΕΠ) για τα υφάσματα. Η πράξη εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση χωρίς ενστάσεις· ακολουθούν υπογραφή από Κοινοβούλιο και Συμβούλιο και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, με προθεσμία 20 μηνών για ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο.

Τι αλλάζει στα τρόφιμα (στόχοι έως 31 Δεκ. 2030)

-10% σπατάλη από μεταποίηση & επεξεργασία τροφίμων .

σπατάλη από . -30% κατά κεφαλήν από λιανεμπόριο , εστίαση/τροφοδοσία και νοικοκυριά .

από , και . Η μέτρηση γίνεται έναντι του μέσου όρου 2021–2023 .

. Τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν μέτρα ώστε οι μεγάλοι οικονομικοί δρώντες να διευκολύνουν δωρεές απούλητων ασφαλών τροφίμων.

Τι αλλάζει στα υφάσματα (νέα ΔΕΠ)

Οι παραγωγοί κλωστοϋφαντουργικών θα καλύπτουν το κόστος συλλογής, διαλογής, ανακύκλωσης μέσω συστημάτων ΔΕΠ που θα θεσπίσει κάθε χώρα εντός 30 μηνών από την έναρξη ισχύος.

θα καλύπτουν το μέσω που θα θεσπίσει κάθε χώρα από την έναρξη ισχύος. Ισχύει για όλους τους παραγωγούς , συμπεριλαμβανομένων όσων πωλούν μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου , εντός ή εκτός ΕΕ .

, συμπεριλαμβανομένων όσων πωλούν μέσω , . Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν +1 έτος προσαρμογής.

έχουν προσαρμογής. Καλύπτονται ρούχα, αξεσουάρ, καπέλα, υποδήματα, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα, κουρτίνες . Τα κράτη μπορούν να επεκτείνουν τη ΔΕΠ και στα στρώματα .

. Τα κράτη μπορούν να επεκτείνουν τη ΔΕΠ και στα . Τα κράτη θα λαμβάνουν μέτρα κατά των ταχειών πρακτικών μόδας κατά τον καθορισμό εισφορών στα συστήματα ΔΕΠ.

Γιατί χρειάζονται τα μέτρα (βασικά στοιχεία)