Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των Ηνωμένων Πολιτειών συρρικνώθηκε τον Αύγουστο περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, κυρίως λόγω μείωσης των εισαγωγών. Την ίδια ώρα, η αμερικανική οικονομία εμφάνισε υψηλότερη ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία.

Το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών υποχώρησε κατά 16,8% στα 85,5 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης για μείωση στα 95,2 δισ. δολάρια. Οι εισαγωγές περιορίστηκαν κατά 19,6 δισ. στα 261,6 δισ. δολάρια, ενώ οι εξαγωγές υποχώρησαν οριακά κατά 2,3 δισ. στα 176,1 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, το αμερικανικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ρυθμό 3,8% το β΄ τρίμηνο, σημαντικά υψηλότερα από την αρχική εκτίμηση του 3% και τη δεύτερη ανάγνωση του 3,3%. Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας σε σχεδόν δύο χρόνια.

Η αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης, η οποία αναθεωρήθηκε στο 2,5% ετησίως από 1,6%. Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 2%.