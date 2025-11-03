Καθώς πλησιάζει το τέλος του 2025 -μια χρονιά που σημαδεύτηκε από μια σειρά σημαντικών πολιτικών και οικονομικών γεγονότων-οι χρηματοπιστωτικές αγορές προσεγγίζουν τον Νοέμβριο με προσοχή. Μεταξύ των αναμενόμενων αποφάσεων των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, της συνέχισης του shut down της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των συζητήσεων για τον νέο επταετή προϋπολογισμό στην Ευρώπη, οι επενδυτές κινούνται σε μια ομίχλη αβεβαιότητας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Fed προχώρησε στη δεύτερη μείωση των επιτοκίων, στο πλαίσιο της νομισματικής χαλάρωσης που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Καθώς πλησιάζει η πρώτη επέτειος της νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, οι επενδυτές φοβούνται μια νέα πολιτική αβεβαιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρεπουμπλικανική κυβέρνηση παραμένει σε αντιπαράθεση με το Κογκρέσο σχετικά με την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο έχει προγραμματίσει να επανεξετάσει τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε ο Λευκός Οίκος στις 5 Νοεμβρίου. Στην Ευρώπη, η κατάσταση δεν είναι καθόλου πιο ξεκάθαρη. Στη Γαλλία, οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό έχουν βαλτώσει σε μια κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση. Στη Γερμανία, η οικονομία παρέμεινε στάσιμη στο τρίτο τρίμηνο. Σύμφωνα με προκαταρκτικούς υπολογισμούς της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ΑΕΠ «αυξήθηκε» κατά 0% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ωστόσο, τα πράγματα φαίνονται πιο αισιόδοξα 2026 και οι παράγοντες είναι οι εξής:

Πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο η κορυφαία οικονομία του κόσμου αποφεύγει την ύφεση που φαινόταν αναπόφευκτη στις αρχές του 2025 -χάρη σε μεγάλο βαθμό στις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεύτερον, οι ΗΠΑ και σε κάποιο βαθμό ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία επωφελούνται από τα κίνητρα που παρέχονται από τις μειώσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζα. Τα επιτόκια της Fed είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Αυτό το χαμηλότερο κόστος του χρήματος θα συνεχίσει να τονώνει την οικονομία των ΗΠΑ. Τρίτον, ο εμπορικός πόλεμος που πυροδότησε ο Τραμπ μπαίνοντας στον Λευκό Οίκο , μπορεί να αποτέλεσε πραγματικότητα, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα μετριάστηκε από την μονοετή μερική εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Οι δύο υπερδυνάμεις δυνάμεις έχουν μειώσει τις εντάσεις σχετικά με τα στοιχεία σπάνιων γαιών, με το Πεκίνο να αναστέλλει τους περιορισμούς στις εξαγωγές αυτών των πολύτιμων συστατικών, που χρησιμοποιούνται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα, για ένα έτος. Συμφώνησαν επίσης να αναστείλουν τους λιμενικούς δασμούς και στις δύο πλευρές του Ειρηνικού, ένα μέτρο που θα ωφελήσει και άλλους εταίρους. Τέταρτον, και εξίσου σημαντικό, είναι η επανενεργοποίηση σημαντικών διμερών επενδυτικών συμφωνιών, όπως η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τόκιο για τη δημιουργία ενός ταμείου 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ιαπωνικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον θα έχει τον τελευταίο λόγο για αυτές τις επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Τέλος, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, οι ειδικοί προβλέπουν αύξηση κερδών κατά 13,4% για τις εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες το 2026 και αύξηση 12% στη Wall Street το επόμενο έτος. Οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την Ευρώπη, όπου οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση κερδών κατά 13,4% για τον Stoxx 600, σε σύγκριση με 12% για τον S&P 500. Οι εκτιμήσεις των ειδικών δείχνουν ότι τα συνδυασμένα καθαρά κέρδη μεταξύ των εταιρειών του S &P 500 θα ξεπεράσουν τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά το οικονομικό έτος 2025, αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση σχεδόν 10%.

Πηγή: Ναυτεμπορική