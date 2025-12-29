Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 90.000 δολαρίων κινήθηκε το Bitcoin στις ασιατικές συναλλαγές της Δευτέρας, καθώς οι traders αρχίζουν να ποντάρουν σε ανοδική αντίδραση (rebound) ενόψει του νέου έτους, μετά την απουσία του κρυπτονομίσματος από το λεγόμενο «Santa rally» των διεθνών αγορών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα ενισχύθηκε έως και 3,1%, φθάνοντας πάνω από τα 90.200 δολάρια στις συναλλαγές της Σιγκαπούρης. Ανοδικά κινήθηκε και η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Ether να καταγράφει άνοδο έως 4%, ξεπερνώντας τα 3.000 δολάρια.

Πίεση τους προηγούμενους μήνες

Το Bitcoin κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητο την περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα, την ώρα που ο S&P 500 κατέγραφε νέα ιστορικά υψηλά. Η αγορά των crypto δεν έχει ακόμη ανακάμψει πλήρως από το παρατεταμένο sell-off που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, όταν ρευστοποιήθηκαν θέσεις μόχλευσης ύψους περίπου 19 δισ. δολαρίων, περιορίζοντας αισθητά τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Παρά ταύτα, τις τελευταίες ημέρες διαφαίνονται ενδείξεις αλλαγής κλίματος. Όπως ανέφερε ο Sebastian Bea, chief investment officer της ReserveOne, η τρέχουσα άνοδος «φαίνεται να οφείλεται κυρίως σε βραχυπρόθεσμους μικροεπενδυτές, οι οποίοι αυξάνουν τις θέσεις τους στα futures».

Σήματα από την αγορά παραγώγων

Ενδεικτικό της αυξημένης διάθεσης για ανοδικά στοιχήματα είναι το γεγονός ότι το funding rate του Bitcoin, βασικός δείκτης επενδυτικού κλίματος στην αγορά παραγώγων, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της CryptoQuant.

Υπενθυμίζεται ότι το Bitcoin είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στις 126.251 δολάρια στις 6 Οκτωβρίου. Παρά την αυξανόμενη θεσμική υιοθέτηση και τις πολιτικές πρωτοβουλίες υπέρ των crypto υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες περίπου 4% από την αρχή του 2025.