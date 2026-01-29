Οι τιμές του πετρελαίου Brent ξεπέρασαν την Τετάρτη τα 70 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, στον απόηχο των απειλών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη επέμβαση στο Ιράν, εξέλιξη που θα μπορούσε να διαταράξει τόσο την παραγωγή της χώρας όσο και την παγκόσμια τροφοδοσία αργού.

«Αυτή η μεταβολή των τιμών για άλλη μια φορά οφείλεται στην κλιμάκωση των απειλών του προέδρου Τραμπ κατά του Ιράν», ανέφεραν αναλυτές της DNB. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» πριν από μια αμερικανική επίθεση, έχοντας ήδη αφήσει να εννοηθεί το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης τις τελευταίες εβδομάδες, ως αντίδραση στην αιματηρή καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας στη χώρα.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, δήλωσε ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση. Το Ιράν συγκαταλέγεται στους δέκα μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, ενώ βρίσκεται και στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής αργού.

Γύρω στις 12:00 (ώρα Κύπρου), το Brent Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Μαρτίου, διαμορφωνόταν στα 69,94 δολάρια, αυξημένο κατά 2,25%, αφού είχε νωρίτερα υπερβεί το όριο των 70 δολαρίων. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI), επίσης παράδοσης Μαρτίου, ενισχυόταν κατά 2,33% στα 64,68 δολάρια, επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Σεπτέμβριο.

Πέραν του γεωπολιτικού ρίσκου στο Ιράν, ανοδικές πιέσεις στις τιμές ασκούν και διαταραχές στο κοίτασμα Τενγκίζ στο Καζακστάν, που «έχουν αφαιρέσει έναν σημαντικό αριθμό βαρελιών από την αγορά», καθώς και προσωρινά προβλήματα στην αμερικανική παραγωγή λόγω του ψύχους στις ΗΠΑ, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζοβάνι Σταουνόβο της UBS. Ο ίδιος σημείωσε ότι η αδυναμία του δολαρίου ενισχύει την αγορά, επιτρέποντας «σε καταναλώτριες χώρες αναδυόμενων αγορών να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές».

Ράλι στα πολύτιμα μέταλλα και ανησυχίες για πληθωρισμό

Την ίδια ώρα, αμείωτο παραμένει το ράλι των πολύτιμων μετάλλων, με τον χρυσό, το ασήμι και τον χαλκό να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, εν μέσω υποχώρησης του δολαρίου και αυξημένων γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων.

Ο spot χρυσός σημείωσε άλμα 3% στα 5.560,07 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα αγγίξει νέο ρεκόρ στα 5.594,82 δολάρια. Το πολύτιμο μέταλλο καταγράφει νέα υψηλά για ένατη διαδοχική συνεδρίαση, με συνολικά κέρδη 28% από την αρχή του μήνα. Το ασήμι ενισχύθηκε κατά 1,4% στα 118,25 δολάρια, αφού κατέγραψε νέο ρεκόρ στα 120,45 δολάρια, με κέρδη 65% από την αρχή του έτους, έπειτα από άνοδο 148% το 2025.

Ο χαλκός στο London Metal Exchange σκαρφάλωσε κατά 7,9%, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 14.125 δολάρια ανά τόνο, ενώ και το Brent κινήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα εμπορεύματα, τα οποία τιμολογούνται σε δολάρια ΗΠΑ, ευνοούνται από την υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος. Παράλληλα, τα κρατικά ομόλογα υποχωρούν, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες ότι η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων θα οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις.

«Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από το Ιράν και η μεταβλητότητα στο αμερικανικό δολάριο εντείνουν την αίσθηση ότι οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι δεν πρόκειται να επιλυθούν», ανέφερε η Hebe Chen, αναλύτρια της Vantage Markets, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές παραμένουν σε στάση αναμονής.