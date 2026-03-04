Η ζημιά στην ισραηλινή οικονομία από τον αεροπορικό πόλεμο με το Ιράν μπορεί να ξεπεράσει τα 9 δισ. σέκελ (2,93 δισ. δολάρια) την εβδομάδα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης επηρεάζει άμεσα την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

Με βάση τους ισχύοντες «κόκκινους» περιορισμούς της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ, που περιορίζουν τις μετακινήσεις προς την εργασία, το κλείσιμο των σχολείων, καθώς και την εκτεταμένη επιστράτευση εφέδρων, οι οικονομικές απώλειες εκτιμώνται σε περίπου 9,4 δισ. σέκελ εβδομαδιαίως (2,93 δισ. δολάρια) . Οι περιορισμοί έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς πολλοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να μεταβούν στους χώρους εργασίας τους, ενώ αρκετές επιχειρήσεις είτε υπολειτουργούν είτε έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, η επιστράτευση μεγάλου αριθμού εφέδρων αποδυναμώνει κρίσιμους τομείς της οικονομίας, ιδιαίτερα την τεχνολογία, τις υπηρεσίες και τη βιομηχανία. Η παρατεταμένη διάρκεια της σύγκρουσης εκτιμάται ότι θα αυξήσει περαιτέρω το δημοσιονομικό κόστος, καθώς το κράτος θα χρειαστεί να χρηματοδοτήσει τόσο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζομένους που πλήττονται από τον πόλεμο.