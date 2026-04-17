Πρόσκαιρες ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών σε τρία αεροδρόμια της Ιταλίας αντιμετώπισε η ουγγρική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Wizz Air, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Παρασκευή ο διευθύνων σύμβουλός της, Γιόζεφ Βαράντι, στον απόηχο των ανησυχιών για τις προμήθειες καυσίμων λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ.

Σε δηλώσεις του στην ιταλική οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore, ο επικεφαλής της εταιρείας ανέφερε ότι προβλήματα εντοπίστηκαν στα αεροδρόμια της Βενετίας, του Μπρίντιζι και της Κατάνιας.

Όπως είπε, η κατάσταση αποκαταστάθηκε μέσα σε μία ημέρα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς να χρειαστεί να ακυρωθούν πτήσεις.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, αρκετά ιταλικά αεροδρόμια είχαν επιβάλει περιορισμούς στις προμήθειες καυσίμων αεροσκαφών, ενώ το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις στην Ευρώπη, ενόψει και της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Η Ευρώπη καλύπτει συνήθως περίπου το 50% των αναγκών της σε καύσιμα αεροσκαφών από χώρες του Κόλπου, γεγονός που ενισχύει την εξάρτηση της αγοράς από τις εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Γιόζεφ Βαράντι ανέφερε ακόμη ότι, μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχες ελλείψεις σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, προσθέτοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες παρακολουθούν στενά η μία την άλλη για να εκτιμήσουν πόσο σοβαρή μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα καύσιμα αεροσκαφών στην Ευρώπη εξακολουθούν να παρέχονται επαρκώς, με μοναδική μέχρι στιγμής εξαίρεση το περιορισμένο πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην Ιταλία.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι η κατάσταση στην Ευρώπη δεν είναι προς το παρόν ιδιαίτερα ανησυχητική και ότι οι πιέσεις εμφανίζονται εντονότερες στην Ασία.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η κρίση θα ξεπεραστεί χωρίς ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες.

Αναφερόμενος στη διαχείριση πιθανών προβλημάτων, ο επικεφαλής της Wizz Air είπε ότι, εάν παρουσιαστούν δυσκολίες σε κάποιο αεροδρόμιο, η εταιρεία επιδιώκει καταρχάς να εξασφαλίσει ότι τα αεροσκάφη της μεταφέρουν επαρκή ποσότητα καυσίμων και για ένα επιπλέον δρομολόγιο.

Σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί, πρόσθεσε, εξετάζεται το ενδεχόμενο περιορισμού των υπηρεσιών της εταιρείας στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Ο Γιόζεφ Βαράντι σημείωσε επίσης ότι η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη παραμένει συγκρατημένη για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς, όπως ανέφερε, οι επιβάτες τηρούν στάση αναμονής για το πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες.

ΚΥΠΕ