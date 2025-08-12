Την ανεπαρκή στήριξη που λαμβάνουν οι πολύτεκνες οικογένειες στην Κύπρο κατήγγειλε ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, Ιωαννίκιος Φάκας, μιλώντας στο ΚΥΠΕ. Όπως προειδοποίησε, οι τρέχουσες πολιτικές ενδέχεται να επηρεάσουν «βαθιά τη μελλοντική ταυτότητα και συνοχή» της κυπριακής κοινωνίας.

Προτεραιότητα στις μεταναστευτικές ροές αντί της γηγενούς γεννητικότητας

Ο κ. Φάκας σημείωσε ότι οι πολιτικές στην Κύπρο και στη Δύση φαίνεται να δίνουν προτεραιότητα στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών ως «ευκολότερη λύση» για την αναπλήρωση πληθυσμού, αντί στην ενίσχυση της γηγενούς γεννητικότητας.

Παράλληλα, οικογένεια με οκτώ παιδιά σε πυρόπληκτη περιοχή στερείται επαρκούς στέγασης, οικιακής βοήθειας και παιδικής φροντίδας, χωρίς καμία κρατική υποστήριξη.

Δυσεπίλυτα προβλήματα και ανεπαρκείς παροχές

Ο ίδιος τόνισε ότι οι πολύτεκνες οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξημένες καθημερινές ανάγκες, δυσκολίες στην εργασία και εκπαιδευτικές προκλήσεις, με την κρατική στήριξη να παραμένει περιορισμένη.

Η Οργάνωση έχει ξεκινήσει παρεμβάσεις σε κυβέρνηση, κόμματα και θεσμούς για:

άρση αδικιών από τη φορολογική μεταρρύθμιση ,

, ουσιαστική στήριξη μέσω επιδόματος τέκνου ,

, βελτίωση όρων για τη φοιτητική χορηγία.

Η δημογραφική πτώση και τα αίτια

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πολύτεκνες οικογένειες στην Κύπρο υπολογίζονται σε 21.000, αλλά μόνο 3.681 με εξαρτώμενα παιδιά λαμβάνουν στήριξη.

Ο κ. Φάκας απέδωσε τη μείωση γεννήσεων σε υψηλό κόστος ζωής, ελλιπή κίνητρα και δυσκολία συνδυασμού καριέρας και οικογένειας. Η υπογεννητικότητα, όπως είπε, «δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών».

Οικονομική αβεβαιότητα και αποθάρρυνση τεκνοποίησης

Ο Έφορος υπογράμμισε ότι η οικονομική αβεβαιότητα οδηγεί σε αναβολή γάμου και δημιουργίας οικογένειας. Το ίδιο ποσό στεγαστικής χορηγίας, ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών, και η περιορισμένη διαφοροποίηση παροχών, αποθαρρύνουν τη γέννηση περισσότερων παιδιών.

Η Eurostat κατατάσσει την Κύπρο τελευταία

Ο κ. Φάκας επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat (2022), σύμφωνα με τα οποία η Κύπρος είναι τελευταία στην Ε.Ε. στις κοινωνικές δαπάνες για οικογένειες και παιδιά.

«Η ουσιαστική στήριξη απαιτεί γενναία μέτρα, οικονομικές παροχές, πρόσβαση στην εκπαίδευση και βελτίωση της παιδικής φροντίδας», τόνισε.

Εμπόδια στην εκπαίδευση των παιδιών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους φοιτητές πολύτεκνων οικογενειών, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να διακόψουν σπουδές για να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια, με αποτέλεσμα να χάνουν φοιτητικές παροχές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 90 φοιτητές πολύτεκνων οικογενειών φοιτούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια κάθε χρόνο, με αντίστοιχο αριθμό στο εξωτερικό, και κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.

Έκκληση για νέο πλαίσιο στήριξης

Καταλήγοντας, ο κ. Φάκας ζήτησε τη διαμόρφωση ευέλικτου, δίκαιου και αποτελεσματικού πλαισίου στήριξης, ώστε κανένας φοιτητής ή παιδί πολύτεκνης οικογένειας να μην στερείται το δικαίωμα στην εκπαίδευση για κοινωνικοοικονομικούς λόγους.