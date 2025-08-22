Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (KTK) δημοσίευσε τη Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της για την 31η Ιουλίου 2025, καταγράφοντας συνολικό ενεργητικό ύψους €28,81 δισ.

Στην πλευρά του ενεργητικού, οι απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος ανήλθαν σε €18,56 δισ., ενώ τα χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ διαμορφώθηκαν σε €7,18 δισ. Ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό ανήλθαν σε €1,25 δισ., ενώ οι απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων της ζώνης ευρώ έφθασαν τα €1,08 δισ.

Στην πλευρά του παθητικού, οι υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής, διαμορφώθηκαν σε €18,10 δισ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία ανήλθαν σε €3,23 δισ., ενώ οι υποχρεώσεις έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ έφτασαν τα €4,23 δισ., εκ των οποίων €3,87 δισ. αφορούσαν τη γενική κυβέρνηση.

Ο λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ καταγράφηκε στα €496,9 εκατ., ενώ οι λογαριασμοί αναπροσαρμογής ανήλθαν σε €1,24 δισ. Το κεφάλαιο και τα αποθεματικά της Τράπεζας ανήλθαν σε €333,8 εκατ.

Η Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιουλίου 2025 υπογράφεται από τον διοικητή Χριστόδουλο Πατσαλίδη.