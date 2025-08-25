Το καλοκαίρι και ειδικά τις μέρες με αυξημένες θερμοκρασίες, ως είθισται υπάρχουν προειδοποιήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για διακοπή εργασιών εξαιτίας του καύσωνα με αποτέλεσμα να απαιτείται να διακοπούν όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες, οι εργασίες μεταφοράς προϊόντων ή/και παράδοσης με τη χρήση δίκυκλων οχημάτων. Το θέμα δεν είναι μόνο κυπριακό, και θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 ή ακόμη και 50 βαθμούς Κελσίου, γίνονται ολοένα και πιο συχνές, δείχνοντας την ανάγκη για αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων παγκοσμίως.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός παρουσίασαν κοινή έκθεση και οδηγίες στην ιστοσελίδα του, σχετικά με τις αυξανόμενες προκλήσεις για την υγεία που φέρνουν οι ακραίες θερμοκρασίες στους εργαζόμενους, διεθνώς. «Καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα και πιο έντονα κύματα καύσωνα, πολλοί εργαζόμενοι που εκτίθενται τακτικά σε επικίνδυνες συνθήκες θερμότητας ήδη αισθάνονται τις επιπτώσεις στην υγεία από την άνοδο της θερμοκρασίας, ιδίως οι χειρώνακτες εργαζόμενοι σε τομείς όπως η γεωργία, οι κατασκευές και η αλιεία. Τα αυξανόμενα επεισόδια καύσωνα οδηγούν επίσης σε προβλήματα υγείας για τους ευάλωτους πληθυσμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι πληθυσμοί χαμηλού εισοδήματος».

Η νέα έκθεση και οι τεχνικές οδηγίες, με τίτλο «κλιματική αλλαγή και θερμικό στρες στον χώρο εργασίας», βασίζονται σε πέντε δεκαετίες έρευνας και στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία και η παραγωγικότητα των εργαζομένων επηρεάζονται σοβαρά από την άνοδο των θερμοκρασιών. Ο WMO (Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός) αναφέρει ότι το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ. Θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας άνω των 40°C, ακόμη και άνω των 50°C, γίνονται ολοένα και πιο συχνές, γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη ότι απαιτείται άμεση δράση για την αντιμετώπιση της επιδεινούμενης επίδρασης του θερμικού στρες στους εργαζόμενους παγκοσμίως.

Βασικά ευρήματα

Η έκθεση και οι οδηγίες περιγράφουν βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης στην υγεία.

• Η συχνότητα και η ένταση των ακραίων φαινομένων καύσωνα έχουν αυξηθεί απότομα, αυξάνοντας τους κινδύνους τόσο για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς όσο και για τους εσωτερικούς χώρους.

• Η παραγωγικότητα των εργαζομένων μειώνεται κατά 2-3% για κάθε βαθμό πάνω από τους 20°C.

• Οι κίνδυνοι για την υγεία περιλαμβάνουν θερμοπληξία, αφυδάτωση, νεφρική δυσλειτουργία και νευρολογικές διαταραχές, οι οποίες εμποδίζουν τη μακροπρόθεσμη υγεία και την οικονομική ασφάλεια.

Περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η έκθεση ζητά την εφαρμογή σχεδίων δράσης για την επαγγελματική θερμότητα, προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένους κλάδους και περιοχές, και εκπονημένων σε συνεργασία με εργοδότες, εργαζόμενους, συνδικάτα και ειδικούς δημόσιας υγείας.