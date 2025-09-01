Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Ιούλιο 2025 κατά 5,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 8,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά τον Δείκτη Αξίας, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα, ποτά και καπνός σε ειδικευμένα καταστήματα με 15,3%. Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στα καύσιμα κίνησης, που κατέγραψαν μείωση 5,7%.

Όσον αφορά τον Δείκτη Όγκου, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε επίσης στην κατηγορία Τρόφιμα, ποτά και καπνός σε ειδικευμένα καταστήματα, με 19,8%, ακολουθούμενη από τα Ενδύματα και Υποδήματα με αύξηση 15,7%. Η μόνη κατηγορία που κατέγραψε μείωση σε όγκο τον Ιούλιο ήταν τα Επιμορφωτικά είδη και είδη ψυχαγωγίας (βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός, παιχνίδια), καταγράφοντας πτώση 1%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο δείκτης αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου κατέγραψε αύξηση 6,4%, ενώ ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου κατέγραψε αύξηση 7,2%.

ΚΥΠΕ