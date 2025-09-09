Σημαντικές αυξήσεις κατέγραψαν οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αγαθών στην Κύπρο κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε, φθάνοντας τα €4,57 δισ. το επτάμηνο, έναντι €4,39 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ιούλιος 2025

Συνολικές εισαγωγές : €1,26 δισ., αύξηση 18,5% από τον Ιούλιο 2024. Από ΕΕ: €709,3 εκατ. Από τρίτες χώρες: €554,4 εκατ.

: €1,26 δισ., αύξηση από τον Ιούλιο 2024. Συνολικές εξαγωγές : €564,3 εκατ., αύξηση 72,7% . Προς ΕΕ: €170,7 εκατ. Προς τρίτες χώρες: €393,6 εκατ.

: €564,3 εκατ., αύξηση . Στις εξαγωγές περιλαμβάνεται μεταβίβαση πλοίων αξίας €89,9 εκατ.

Ιούνιος 2025

Συνολικές εισαγωγές : €1,12 δισ., αύξηση 22% έναντι του 2024.

: €1,12 δισ., αύξηση έναντι του 2024. Εγχώριες εξαγωγές : €347 εκατ., άνοδος 82,5% . Βιομηχανικά προϊόντα: €336,2 εκατ. (από €178,2 εκατ. το 2024). Γεωργικά προϊόντα: €9,7 εκατ. (έναντι €10,7 εκατ. το 2024).

: €347 εκατ., άνοδος . Εξαγωγές ξένων προϊόντων: €164,5 εκατ., μείωση 37,3%.

Ιανουάριος – Ιούλιος 2025