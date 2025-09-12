Ως «πυροτέχνημα επικοινωνιακού χαρακτήρα» χαρακτήρισε ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, την εξαγγελία της Κυβέρνησης για καθολική απόδοση της ΑΤΑ, σημειώνοντας ότι δεν συνοδεύτηκε από καμία συγκεκριμένη πρόταση.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, εξέφρασε απορία για τη χθεσινή αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι «πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για την ΑΤΑ», υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες και βρίσκεται σε τέλμα.

«Τα μέτρα δεν είναι αυτοσκοπός»

Ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι εάν χρειαστεί τα μέτρα θα κλιμακωθούν, διευκρινίζοντας όμως ότι «τα μέτρα δεν είναι αυτοσκοπός» και θα εξαρτηθούν από την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταθέσει ουσιαστική πρόταση.

Σημείωσε ότι τα μηνύματα της χθεσινής στάσης εργασίας ήταν ξεκάθαρα και ανέμενε αντίδραση από το Υπουργείο Εργασίας.

«Καμία πρόταση στο τραπέζι»

Αναφερόμενος στην πρόθεση για επέκταση και καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση, παρά μόνο εκφράστηκε πρόθεση χωρίς περιεχόμενο. «Εμείς θεωρούμε ότι είναι πυροτέχνημα για αποτροπή των κινητοποιήσεων», σημείωσε.

Τόνισε ότι εάν υπάρχει πραγματική διάθεση, οι συντεχνίες είναι έτοιμες να συζητήσουν για:

πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ ,

, ενδεχόμενη ρύθμιση σε κάποιο βαθμό,

και δημιουργία προοπτικής επέκτασης και καθολικής κάλυψης.

«Η φιλοσοφία της ΑΤΑ είναι σαφής»

Ο κ. Μάτσας υπογράμμισε ότι η ΑΤΑ αποκαθιστά τους μισθούς από τη διάβρωση του πληθωρισμού και δεν επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών. Επισήμανε ότι διαφορετικές παρεμβάσεις θα θεωρηθούν μονομερείς σε ένα δικαίωμα που απορρέει από τις συλλογικές συμβάσεις.

Καθυστέρηση και παραφιλολογία

Ο ΓΓ της ΣΕΚ ανέφερε ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα έχει παρέλθει εδώ και δυόμιση μήνες, παρά την παράταση που έδωσαν οι συντεχνίες στον Υπουργό Εργασίας, χωρίς πρόοδο. Όπως είπε, η διαδικασία έχει τελματώσει και οι χειρισμοί δημιούργησαν «προσδοκίες διαφορετικού χαρακτήρα προς τους εργοδότες».

Πιθανές λύσεις

Ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ θα μπορούσε να προχωρήσει μέσα από:

διάταγμα κατώτατου μισθού ,

, επέκταση συλλογικών συμβάσεων για κάλυψη όλων των εργαζομένων,

για κάλυψη όλων των εργαζομένων, και φορολογικά κίνητρα προς εργοδότες.

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε τους πρόσφατους κυβερνητικούς χειρισμούς «ερασιτεχνικούς» και «άγαρμπους», σημειώνοντας ότι δημιούργησαν εντυπώσεις στιγμής χωρίς προοπτική.