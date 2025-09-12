Αύξηση σημείωσε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες και τις Μεταφορές το β΄ τρίμηνο του 2025, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 11,7%, ενώ ακολούθησαν οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με 7,2%, η ενημέρωση και επικοινωνία με 4,4%, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 3,6% και οι μεταφορές και αποθήκευση με 2,1%.

Αντίθετα, μείωση -1,8% σημειώθηκε στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν και πάλι στις υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης (10,9%), στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (8,2%), στην ενημέρωση και επικοινωνία (6,3%), στις επαγγελματικές δραστηριότητες (4,1%) και στις μεταφορές και αποθήκευση (2,1%).

Στον αντίποδα, ο τομέας της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας εμφάνισε μεγαλύτερη πτώση, στο -3,4%.