Καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο, οι αφίξεις από το Ισραήλ συνέβαλαν αποφασιστικά στην δημιουργία ενός νέου ρεκόρ, σύμφωνα και με τα χθεσινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, οι 602.026 αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τον Αύγουστο, είναι οι περισσότερες που καταγράφηκαν ποτέ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε καταγραφεί τον αμέσως προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούλιο με 589.116 αφίξεις. Ο Αύγουστος αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι είναι ο πλέον καθοριστικός μήνας, όσον αφορά στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων για ολόκληρη την τουριστική χρονιά.

Ρεκόρ από το 1976

Αναλυτικότερα, η Στατιστική ανακοίνωσε χθες ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που έχει από το 1976, τον Αύγουστο του 2025 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ αφίξεων, αγγίζοντας τις 602.026, ενώ στους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους, οι τουριστικές αφίξεις παρουσιάζουν σημαντική αύξηση 10% ή κατά 275.528 αφίξεις, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ στις αφίξεις τουριστών είχε καταγραφεί και πάλι εντός του τρέχοντος έτους, τον Ιούλιο, με 589.116 αφίξεις. Όπως ανακοινώθηκε, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024 (554.923 αφίξεις), οι αφίξεις τουριστών σημείωσαν φέτος αύξηση 8,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.034.155 σε σύγκριση με 2.758.627 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,0%.

Αύξηση 42,6% από Ισραήλ

Αναλύοντας τα στοιχεία κατά χώρα προέλευσης, προκύπτει ότι οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν – όπως ήταν αναμενόμενο – στην πρώτη θέση με ποσοστό 32,1% του συνόλου (193.091 αφίξεις). Όπως εξηγεί η Στατιστική Υπηρεσία, τουρίστες θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο, ενώ ως άφιξη υπολογίζεται ο αριθμός επισκέψεων και όχι ο αριθμός ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Με εντυπωσιακό τρόπο παραμένει στη δεύτερη θέση των αφίξεων το Ισραήλ. Καταγράφοντας αισθητή αύξηση της τάξης του 42,6% σε σχέση με τον προηγούμενο Αύγουστο, οι αφίξεις από το Ισραήλ αποτέλεσαν το 17,5% (105.597) των συνολικών αφίξεων.

Την τρίτη θέση συμπλήρωσαν οι αφίξεις από την Πολωνία με 7,0% (41.844) του συνόλου. Ακολούθησαν οι αφίξεις από τη Γερμανία 4,6% (27.665), οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,1% (18.636) και οι αφίξεις από τη Ρουμανία 3,0% (18.300). Ο σκοπός ταξιδιού τον Αύγουστο του 2025 ήταν για ποσοστό 86,5% των τουριστών οι διακοπές, για 11,4% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 2,1% επαγγελματικός.

Οι πάνω και οι κάτω

Σημειώνεται ότι πέραν του Ισραήλ, αισθητή αύξηση της τάξης του 26,7% κατέγραψαν οι αφίξεις από τη Ρουμανία, παρόλο ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι πολύ μικρότεροι σε σχέση με τις τρεις πρώτες χώρες. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2025 έφτασαν από τη Ρουμανία 18,300 τουρίστες σε σχέση με 14,448 τουρίστες τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Αύξηση 19,9% καταγράφηκε και από τη Γερμανία με 27,665 αφίξεις τον Αύγουστο, σε σύγκριση με 23,068 αφίξεις τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο σημειώθηκαν στις αφίξεις από τη Σουηδία σε ποσοστό 17,2%, καθώς και στις αφίξεις από την Ελβετία σε ποσοστό 14%.