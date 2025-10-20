Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας για το 2024 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και εκτιμάται στο 3,9% σε πραγματικούς όρους.

Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται σε 7,2%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η θετική αυτή πορεία της οικονομίας οφείλεται κυρίως στην επίδοση των τομέων:

Ενημέρωση και Επικοινωνία ,

, Ξενοδοχεία και Εστιατόρια ,

, Κατασκευές ,

, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών.

Το ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους για το 2024 υπολογίζεται στα €29,419,9 δισ., ενώ σε τρέχουσες τιμές φτάνει τα €34,770,2 δισ.

Η αναθεώρηση επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, παρά το διεθνές αβέβαιο περιβάλλον.

Φέρνει αποτελέσματα η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, λέει ο Πρόεδρος

Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική φέρνει αποτελέσματα, σχολίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ, σχετικά με την αναθεωρημένη εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2024 στο 3,9%.

“Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, μακριά από λαϊκισμούς και ανέξοδες υποσχέσεις, φέρνει αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του ΑΕΠ επιβεβαιώνει ότι η οικονομία παραμένει ισχυρή και αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη 3,5%-3,9% το 2025, με δημόσιο χρέος κάτω από το 60% του ΑΕΠ”, σημείωσε ο Πρόεδρος.