Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου δήλωσε ότι η υπογραφή της παγκύπριας συλλογικής σύμβασης για το προσωπικό των Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών Κοινοτήτων τοποθετεί τα εργασιακά ζητήματα σε «ορθολογιστική βάση» και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία των νέων σχηματισμών. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψεματισμένου.

Ο Υπουργός τόνισε ότι το κεντρικό κράτος στηρίζει ενεργά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Κοινοτήτων, καθώς αυτές βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης προς ένα σύγχρονο και ευέλικτο διοικητικό πλαίσιο, ικανό να προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες και να αναβαθμίσει τις υποδομές τους.

Η νέα συλλογική σύμβαση εντάσσεται στον κοινό σχεδιασμό του κράτους και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου για τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής διαχείρισης. Ο κ. Ιωάννου επισήμανε ότι, πέραν της σύμβασης, έχουν υλοποιηθεί ενέργειες που αφορούν την έγκριση Κανονισμών, ενιαία οργανογράμματα και Σχέδια Υπηρεσίας για όλα τα 30 Συμπλέγματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και το μέγεθός τους.

Αναφερόμενος στη στήριξη της Πολιτείας, ο Υπουργός σημείωσε ότι εγκρίθηκε χορηγία €110.000 για την ολοκλήρωση των εξετάσεων πρόσληψης προσωπικού, καθώς και €300.000 για την αγορά απαραίτητου εξοπλισμού. Τα ποσά αυτά προστίθενται στην ετήσια κρατική χορηγία €21,5 εκατομμυρίων προς Κοινότητες και Συμπλέγματα.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ανοίγει ο δρόμος για την κοινή προκήρυξη θέσεων και τη διεξαγωγή εξετάσεων για τη στελέχωση των Συμπλεγμάτων. Ο Υπουργός ευχαρίστησε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ, την Ένωση Κοινοτήτων και τους Προέδρους των Συμπλεγμάτων, διαβεβαιώνοντας ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Ο κ. Ιωάννου κατέληξε εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι Κοινότητες θα ωφεληθούν σημαντικά από τη μεταρρύθμιση, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και ως Συμπλέγματα.