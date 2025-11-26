Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) αναφέρει στην Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων (ETX) ότι κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025 τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα, όπως επίσης και οι όροι και προϋποθέσεις για νέες χορηγήσεις. Παράλληλα, η καθαρή ζήτηση για δάνεια διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τις τράπεζες, κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025 τα κριτήρια για επιχειρήσεις και νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν σταθερά, ενώ προβλέπεται αύξηση της ζήτησης για επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Σταθερή η προσφορά δανείων

Η έρευνα καταγράφει ότι τα κριτήρια χορήγησης για επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια δεν μεταβλήθηκαν στο τρίτο τρίμηνο.

Όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των κριτηρίων είχαν ουδέτερη επίδραση.

Οι όροι και προϋποθέσεις για νέες χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά παρέμειναν επίσης αμετάβλητοι. Ωστόσο, στην περίπτωση των επιχειρήσεων καταγράφηκε μείωση επιτοκίων για νέα δάνεια, καθώς και μείωση του περιθωρίου των τραπεζών για συνήθη επιχειρηματικά δάνεια, λόγω αυξημένου ανταγωνισμού και βελτιωμένης εκτίμησης κινδύνου για την οικονομία.

Ζήτηση δανείων: Ουδετερότητα σε όλες τις κατηγορίες

Η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη το γ΄ τρίμηνο του 2025, τόσο για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια.

Όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση είχαν ουδέτερο αντίκτυπο κατά το εξεταζόμενο διάστημα.