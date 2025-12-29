Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας υπενθύμισε τη Δευτέρα ότι η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αίτησης στο πλαίσιο του «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση» (Απρίλιος 2024) είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα νέα συστήματα ιδιοκατανάλωσης θα δραστηριοποιούνται βάσει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2024 (Κ.Δ.Π 376/2024) με τίτλο «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τη Δραστηριοποίηση των Ενεργών Πελατών και των Αυτοκαταναλωτών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές».

Το υπουργείο παραπέμπει και σε διευκρινιστική ανακοίνωση που, όπως αναφέρει, εξέδωσε η ΡΑΕΚ στις 05/09/2025.