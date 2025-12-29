Ετήσια αύξηση 5,6% κατέγραψαν τον Νοέμβριο 2025 οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών στην Κύπρο, οι οποίες ανήλθαν στους 119.953 τόνους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.
Ισχυρή άνοδος σε πλοία, αεροπλάνα και άσφαλτο
Αύξηση καταγράφηκε:
- στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία κατά 97,4%,
- στις προμήθειες σε αεροπλάνα κατά 27,5%,
- στις πωλήσεις ασφάλτου κατά 42,8%,
- στο πετρέλαιο κίνησης κατά 1,9%,
- και στη βενζίνη κατά 0,4%.
Μειώσεις σε μαζούτ, κηροζίνη και θέρμανση
Αντίθετα, πτώση σημειώθηκε:
- στο ελαφρύ μαζούτ κατά 44,6% και στο βαρύ μαζούτ κατά 39,4%,
- στην κηροζίνη κατά 39,8%,
- στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 22,2%,
- και στο υγραέριο κατά 18,3%.
Ειδικότερα, οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά 5,0%, φθάνοντας τους 55.670 τόνους.
Μηνιαία πτώση σε σύγκριση με Οκτώβριο
Σε μηνιαία βάση, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Νοέμβριο 2025 παρουσίασαν μείωση 15,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025. Ενδεικτικά:
- οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα μειώθηκαν κατά 40,0%,
- οι πωλήσεις βενζίνης κατά 12,4%,
- και του πετρελαίου κίνησης κατά 10,0%.
Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Νοεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.
Αύξηση 4,8% στο ενδεκάμηνο
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατέγραψαν αύξηση 4,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αποτυπώνοντας τη συνολικά αυξημένη ζήτηση καυσίμων μέσα στο έτος.