Ετήσια αύξηση 5,6% κατέγραψαν τον Νοέμβριο 2025 οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών στην Κύπρο, οι οποίες ανήλθαν στους 119.953 τόνους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Ισχυρή άνοδος σε πλοία, αεροπλάνα και άσφαλτο

Αύξηση καταγράφηκε:

στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία κατά 97,4% ,

κατά , στις προμήθειες σε αεροπλάνα κατά 27,5% ,

κατά , στις πωλήσεις ασφάλτου κατά 42,8% ,

κατά , στο πετρέλαιο κίνησης κατά 1,9% ,

κατά , και στη βενζίνη κατά 0,4%.

Μειώσεις σε μαζούτ, κηροζίνη και θέρμανση

Αντίθετα, πτώση σημειώθηκε:

στο ελαφρύ μαζούτ κατά 44,6% και στο βαρύ μαζούτ κατά 39,4% ,

κατά και στο κατά , στην κηροζίνη κατά 39,8% ,

κατά , στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 22,2% ,

κατά , και στο υγραέριο κατά 18,3%.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά 5,0%, φθάνοντας τους 55.670 τόνους.

Μηνιαία πτώση σε σύγκριση με Οκτώβριο

Σε μηνιαία βάση, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Νοέμβριο 2025 παρουσίασαν μείωση 15,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025. Ενδεικτικά:

οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα μειώθηκαν κατά 40,0% ,

μειώθηκαν κατά , οι πωλήσεις βενζίνης κατά 12,4% ,

κατά , και του πετρελαίου κίνησης κατά 10,0%.

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Νοεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Αύξηση 4,8% στο ενδεκάμηνο

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατέγραψαν αύξηση 4,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αποτυπώνοντας τη συνολικά αυξημένη ζήτηση καυσίμων μέσα στο έτος.