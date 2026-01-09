Αυξημένο εμφανίζεται το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη άνοδο των εισαγωγών αγαθών σε σχέση με τις εξαγωγές.

Όπως αναφέρεται, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε €7.284,3 εκατ. το πρώτο 11μηνο του 2025, έναντι €6.385,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε την Παρασκευή τις Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, με τελικά στοιχεία για τον Οκτώβριο 2025 και προκαταρκτικά στοιχεία για τον Νοέμβριο 2025.

Νοέμβριος 2025: Μείωση εισαγωγών – αύξηση εξαγωγών

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Νοέμβριο 2025 διαμορφώθηκαν στα €1.038,4 εκατ., καταγράφοντας μείωση 10,6% σε σύγκριση με τα €1.161,4 εκατ. τον Νοέμβριο 2024.

Από αυτές, οι εισαγωγές από Κράτη Μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €595,7 εκατ. και από τρίτες χώρες σε €442,7 εκατ..

Οι εισαγωγές περιλάμβαναν μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €10,0 εκατ., έναντι €138,7 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Αντίθετα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Νοέμβριο 2025 αυξήθηκαν κατά 6,3%, φθάνοντας τα €407,1 εκατ., από €382,9 εκατ. τον Νοέμβριο 2024.

Οι εξαγωγές προς Κράτη Μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €106,5 εκατ., ενώ προς τρίτες χώρες σε €300,6 εκατ..

Στις εξαγωγές περιλαμβανόταν επίσης μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €42,6 εκατ., έναντι €55,5 εκατ. τον Νοέμβριο 2024.

Πρώτο 11μηνο 2025: Τα βασικά μεγέθη

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025:

οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €12.309,7 εκατ. , αυξημένες κατά 9,9% σε σύγκριση με το 2024,

ανήλθαν σε , αυξημένες κατά σε σύγκριση με το 2024, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών έφθασαν τα €5.025,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 4,5%.

Η διαφοροποίηση αυτή οδήγησε στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος στα €7.284,3 εκατ..

Οκτώβριος 2025: Υποχώρηση εισαγωγών και εξαγωγών

Τον Οκτώβριο 2025, οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 8,9%, φθάνοντας τα €1.153,8 εκατ., έναντι €1.266,5 εκατ. τον Οκτώβριο 2024.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροσκαφών, υποχώρησαν κατά 16,4%, στα €247,7 εκατ..

Ειδικότερα:

οι εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (εξαιρουμένων πλοίων και αεροσκαφών) ανήλθαν σε €238,7 εκατ. ,

(εξαιρουμένων πλοίων και αεροσκαφών) ανήλθαν σε , οι εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διαμορφώθηκαν στα €7,8 εκατ. , αυξημένες σε σχέση με το 2024,

διαμορφώθηκαν στα , αυξημένες σε σχέση με το 2024, οι εξαγωγές ξένων προϊόντων μειώθηκαν κατά 4,7%, στα €143,3 εκατ..

Κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 ήταν:

ορυκτά καύσιμα και λάδια : €2.000,8 εκατ. ,

: , χαλλούμι : €309,7 εκατ. ,

: , φαρμακευτικά προϊόντα: €289,7 εκατ..

Η Στατιστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι αναλυτικότερα στοιχεία περιλαμβάνονται στο μηνιαίο δημοσίευμα «Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες – Οκτώβριος 2025» και στη βάση δεδομένων CYSTAT-DB.