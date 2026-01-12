Το 2025 καταγράφεται ως η καλύτερη τουριστική χρονιά στην ιστορία της Κύπρου, με βασικό ζητούμενο για την κυβέρνηση τη διατήρηση και ενίσχυση της θετικής δυναμικής, δήλωσε ο Κώστας Κουμής, παρουσιάζοντας τη στρατηγική του Υφυπουργείου Τουρισμού για τη νέα χρονιά.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού μιλούσε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τοπικούς φορείς της επαρχίας Πάφου, όπου ανέλυσε τις προκλήσεις του τουριστικού τομέα, τους σχεδιασμούς για το 2026, καθώς και τη σημαντική συμβολή της Πάφου στη συνολική εικόνα του κυπριακού τουρισμού.

Όπως υπογράμμισε, προϋπόθεση για τη συνέχιση της επιτυχίας αποτελεί η παροχή άριστης τουριστικής εμπειρίας σε όλους τους επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν καινοτομίες και σχεδιασμοί για τη νέα χρονιά, ενώ κατατέθηκαν και εισηγήσεις για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων.

«Αυτό που έχει σημασία είναι οι επιμέρους προορισμοί της χώρας μας να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα και να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό επιδιώκουμε συνεχή επικοινωνία όχι μόνο με τις τοπικές αρχές αλλά με κάθε εμπλεκόμενο στο τουριστικό οικοσύστημα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πόλη και επαρχία Πάφου, με τον κ. Κουμή να σημειώνει ότι οι τουριστικές αφίξεις ξεπέρασαν το 30%, όπως αναμενόταν, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική επιτυχία του κυπριακού τουρισμού.

Αναφερόμενος στο 2026, ο Υφυπουργός τόνισε ότι η νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις, που δεν περιορίζονται μόνο στον τουρισμό αλλά έχουν ευρύτερο χαρακτήρα, με κυριότερη την κλιματική αλλαγή, η οποία –όπως είπε– απαιτεί συλλογική ανάλυση και αντιμετώπιση.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενα κενά ή παραλείψεις των τοπικών αρχών, ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν εντοπιστεί τέτοια ζητήματα, επαναλαμβάνοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, σημείωσε ότι σε κάθε επίσκεψη το Υφυπουργείο αξιολογεί δέκα επιμέρους σημεία, εξετάζοντας συνολικά την εικόνα κάθε προορισμού.

Ο κ. Κουμής αναφέρθηκε και στη μαρίνα Πάφου, διαβεβαιώνοντας ότι τηρείται το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της νέας διαδικασίας. Όπως είπε, οι υπογραφές των συμβολαίων αναμένονται τους πρώτους μήνες του 2027, χωρίς απώλεια χρόνου, ενώ καταγράφεται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Παρέμβαση Φαίδωνα Φαίδωνος

Ως «πάρα πολύ καλή χρονιά» χαρακτήρισε το 2025 ο Φαίδωνας Φαίδωνος, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα για τον μελλοντικό σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, η πορεία αυτή πρέπει να συνεχιστεί με σωστό προγραμματισμό, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η επιτυχία.

Ο Δήμαρχος Πάφου τόνισε ότι από το 2026 και μετά η έμφαση πρέπει να μετατοπιστεί από τις ποσότητες στην ποιότητα, επισημαίνοντας ότι «η ποιότητα είναι το μυστικό της περαιτέρω επιτυχίας» και ότι, πέρα από τους αναγκαίους αριθμούς επισκεπτών, στόχος είναι η προσέλκυση τουριστών με μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη.

Παράλληλα, ζήτησε στενή παρακολούθηση και στήριξη από το Υφυπουργείο Τουρισμού για τρία κομβικά έργα στην επαρχία Πάφου: τη μαρίνα, τον δρόμο σύνδεσης της τουριστικής περιοχής με το αεροδρόμιο και την ολοκλήρωση της επέκτασης του αεροδρομίου Πάφου, τα οποία –όπως είπε– πρέπει να ξεκινήσουν το 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εικόνες του 2025 στο αεροδρόμιο Πάφου, μιλώντας για «εικόνες ντροπής», με τουρίστες να αναμένουν σε πολύωρες ουρές υπό υψηλές θερμοκρασίες, τονίζοντας ότι τέτοια φαινόμενα δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι το 2026 πρέπει να αποτελέσει χρονιά υλοποίησης έργων και όχι ακόμη μία περίοδο σχεδιασμού, όπως –κατά τον ίδιο– συνέβη τα τελευταία 10 έως 20 χρόνια.