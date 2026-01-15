Δεν φαίνεται να… κονταροχτυπιούνται για τα επιτόκια που προσφέρουν στα στεγαστικά δάνεια οι τράπεζες που έχουν απομείνει στην αγορά μετά τις εξαγορές που έγιναν, καθώς τρεις τράπεζες προσφέρουν το ίδιο επιτόκιο. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μικρό πεδίο ανταγωνισμού για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Αν ο υποψήφιος δανειολήπτης στεγαστικού δανείου θέλει να κάνει έρευνα αγοράς για τα επιτόκια που προσφέρονται ανά τράπεζα (μήνας αναφοράς Νοέμβριος 2025) θα δει, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα, ότι Τράπεζα Κύπρου, Eurobank Ltd και Ancoria Bank ανταγωνίζονται με το ίδιο μέσο επιτόκιο, που είναι 2,98%. Μικρή διαφορά προς τα κάτω έχει η Alpha Bank στο επιτόκιο για αγορά κατοικίας, που είναι στο 2,81%, ενώ οι υπόλοιπες τράπεζες με μικρότερα μερίδια αγορά ακολουθούν με ψηλότερο κόστος δανεισμού.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μέσο στεγαστικό επιτόκιο που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) είναι 4,01%, της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως 3,08% και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης 3,52%.

Μια διαφορετική εικόνα παρουσιάζεται στα επιχειρηματικά δάνεια, με τον ανταγωνισμό μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων να είναι μεγαλύτερος, αν ληφθούν υπόψη οι τράπεζες με πολύ μικρά μερίδια αγοράς.

Για επιτόκια δανείων έως €1 εκατ. προς εταιρείες, το χαμηλότερο επιτόκιο αγοράς (μήνας αναφοράς Νοέμβριος) προσφέρεται από την Alpha Bank (3,31%) και ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) με επιτόκιο 3,78%. Στην Eurobank Ltd το μέσο επιτόκιο είναι 4%, ακολουθεί η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως με 4,46% και η Τράπεζα Κύπρου με 4,47%. Το μέσο επιτόκιο της Societe Generale Cyprus είναι 6,05% και της Banque SBA 6,54%.

Στα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ. η Alpha Bank καταγράφει το χαμηλότερο μέσο επιτόκιο αγοράς 3,64% ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) με 3,99% και η Τράπεζα Κύπρου με 4,18%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μέσο επιτόκιο της Eurobank Ltd είναι 4,54%, της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως 4,3% και της Societe Generale Bank Cyprus 6,23%.

Επιτόκια για καταθέσεις από μεγάλους και μικρούς

Tα επιτόκια καταθέσεων στην Κύπρο είναι γνωστό ότι είναι από τα χαμηλότερα της Ευρωζώνης και αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη μεγάλη ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις υψηλότερες της Ευρωζώνης (ενδεικτικά, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε στο 319%, σε σύγκριση με τον διάμεσο 191%).

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα δείχνουν ότι τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων από νοικοκυριά (νέες εργασίες) προσφέρουν οι τράπεζες με μεγάλα μερίδια αγοράς. Το μέσο επιτόκιο στην Τράπεζα Κύπρου (μήνας αναφοράς Νοέμβριος) είναι 0,67%, της Eurobank Ltd 1,11% και της Alpha Bank 1,36%.

Στις μικρότερες τράπεζες το επιτόκιο καταθέσεων είναι ψηλότερο, όπως στην Ancoria Bank 1,47%, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1,49% και στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως 1,25%. Στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και στην Societe Generale Bank Cyprus είναι 0,86% και 0,94% αντίστοιχα.

Στην κατηγορία καταθέσεις προθεσμίας έως 1 έτος από επιχειρήσεις (νέες εργασίες) το ψηλότερο μέσο επιτόκιο προσφέρεται από την Ancoria Bank 1,51% και ακολουθεί η Alpha Bank με 1,43%. Στις υπόλοιπες τράπεζες το μέσο επιτόκιο είναι 1,26% στην Τράπεζα Κύπρου, 1,12% στην Eurobank Ltd και στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως 1,42%.