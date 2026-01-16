Αυξήσεις περιορισμένου ύψους, της τάξης των €14 έως €17 τον μήνα, θα δουν οι συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο του 2026, καθώς οι συντάξεις αυξάνονται αποκλειστικά στο βασικό τους μέρος κατά 3,38%, σύμφωνα με στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΥΣΥ.

Όπως επισημαίνει η οργάνωση, η πλήρης βασική σύνταξη διαμορφώνεται στα €529,82 μηνιαίως, η κατώτατη σύνταξη στα €450,35, ενώ η κοινωνική σύνταξη ανέρχεται στα €429,15. Την ίδια ώρα, δεν παραχωρείται καμία αύξηση στο συμπληρωματικό μέρος της σύνταξης, γεγονός που περιορίζει αισθητά το συνολικό όφελος για τους δικαιούχους.

Χιλιάδες συνταξιούχοι κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης

Σύμφωνα με την ΕΚΥΣΥ, τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι πέραν των 100.000 ηλικιωμένων στην Κύπρο εξακολουθούν να λαμβάνουν συντάξεις από €429 έως €1.000 τον μήνα, ποσά τα οποία, όπως τονίζεται, δεν επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση και έχουν διαβρωθεί σημαντικά από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια.

Η οργάνωση υπενθυμίζει ότι, βάσει δικών της υπολογισμών, το όριο της φτώχειας θα έπρεπε σήμερα να υπερβαίνει τα €1.000 τον μήνα για ένα άτομο και τα €1.500 για νοικοκυριό δύο ατόμων, επισημαίνοντας ότι το σχετικό όριο παραμένει αμετάβλητο από το 2013.

Έκκληση για ουσιαστική συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Ενόψει της επικείμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η ΕΚΥΣΥ καλεί την Κυβέρνηση και την Πολιτεία συνολικά να προχωρήσουν σε ουσιαστικές πολιτικές αποφάσεις, που θα διασφαλίζουν πραγματική στήριξη και ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους τους συνταξιούχους.