Η αποστολή του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο, από τις 21 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και εφαρμογή μοντέλων και πολιτικών προσιτής στέγης». Σκοπός της αποστολής ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης και των πολιτικών που εφαρμόζονται στη χώρα μας για την προσιτή κατοικία, καθώς και η καταγραφή των στεγαστικών αναγκών που συνεχώς προκύπτουν, με σκοπό την προώθηση περαιτέρω δράσεων.

Το έργο, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας για Μεταρρυθμίσεις και Επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SG REFORM), χρηματοδοτείται από το Εργαλείο Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΕ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 24 μηνών. Στόχος του είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν την παροχή και την πρόσβαση σε προσιτή στέγη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους πολίτες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία του ΟΟΣΑ είχε επαφές με εκπροσώπους από διάφορους φορείς, όπως τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκαν οι προκλήσεις και ευκαιρίες για τη μεταρρύθμιση της στεγαστικής πολιτικής στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τα εξής ζητήματα:

(α) η παραγωγή νέων προσιτών μονάδων και η αξιοποίηση του υπάρχοντος οικιστικού αποθέματος για τη δημιουργία προσιτού ενοικίου,

(β) οι τρόποι διευκόλυνσης των παρόχων προσιτής κατοικίας μέσω της ανάπτυξης εργαλείων χρηματοδότησης, και

(γ) η βιώσιμη και επαρκής χρήση της γης για την παραγωγή προσιτής στέγης.