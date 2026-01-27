Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας παρουσίασε την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου o Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, από κοινού με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημο Δαμιανού, το πρωί της Τρίτης, στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Δαμιανός υπογράμισε πως η προστασία των καταναλωτών αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο της Ενιαίας Αγοράς» και πως είναι «επιτακτικό να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας» τους.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε τα μέλη της IMCO για την ευκαιρία «να παρουσιάσουμε τις προτεραιότητές μας και να συμμετάσχουμε σε έναν εποικοδομητικό διάλογο σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της EE,» τονίζοντας ότι η Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι η σημερινή συζήτηση εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το πνεύμα ανοιχτότητας και θεσμικής σύμπραξης.

Η Κύπρος, σύμφωνα με τον κ. Δαμιαν, αναλαμβάνει την Προεδρία «σε μια περίοδο βαθιάς μεταμόρφωσης για την Ευρώπη», σημειώνοντας πως «η γεωπολιτική αβεβαιότητα, ο εντεινόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός και η ραγδαία τεχνολογική αλλαγή ασκούν αυξανόμενη πίεση στο οικονομικό μας μοντέλο». Όπως υπογράμμισε, οι εξελίξεις αυτές «επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς» και «απαιτούν μια σαφή, συντονισμένη και προσανατολισμένη στο μέλλον ευρωπαϊκή απάντηση».

Παρουσιάζοντας το πολιτικό όραμα της Κυπριακής Προεδρίας, ανέφερε ότι αυτό συνοψίζεται στο μότο «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοικτή στον Κόσμο,» δηλαδή μια «ανταγωνιστική, ανθεκτική και ικανή να ενεργεί αποφασιστικά», ενώ ταυτόχρονα παραμένει «ανοικτή, βασισμένη σε κανόνες και σταθερά αγκυρωμένη στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες».

Η ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με τον Υπουργό οικοδομείται μέσα από «μια ισχυρή και εύρυθμα λειτουργούσα Ενιαία Αγορά», η οποία «αίρει αδικαιολόγητα εμπόδια, διασφαλίζει αποτελεσματική επιβολή των κανόνων και παρέχει ένα προβλέψιμο πλαίσιο για επιχειρήσεις και καταναλωτές». Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, «η ενίσχυση και η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας».

Ο κ. Δαμιανός χαρακτήρισε την Ενιαία Αγορά ως «το μεγαλύτερο οικονομικό επίτευγμα της Ευρώπης» και «ένα από τα ισχυρότερα στρατηγικά της περιουσιακά στοιχεία», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «το πλήρες δυναμικό της εξακολουθεί να περιορίζεται από τον κατακερματισμό, την άνιση εφαρμογή των κανόνων και τη διοικητική πολυπλοκότητα». Όπως εξήγησε, η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί στο να «παρακολουθήσει τη Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά, να βελτιώσει την επιβολή των κανόνων και να αποτρέψει τη δημιουργία νέων εμποδίων», ώστε «πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις ελευθερίες που αυτή προσφέρει».

Αναφερόμενος ειδικά στην απόσπαση εργαζομένων, τόνισε ότι «η ποικιλομορφία των εθνικών απαιτήσεων δήλωσης συνεχίζει να δημιουργεί αδικαιολόγητα εμπόδια στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών». Η πρόταση για ηλεκτρονική δήλωση, όπως είπε, αποσκοπεί στο να «μειώσει τον διοικητικό φόρτο μέσω μιας ενιαίας ψηφιακής διεπαφής», διασφαλίζοντας ταυτόχρονα «πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων και την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων». Διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία «θα εργαστεί πραγματιστικά για την προώθηση των συζητήσεων και τη διευκόλυνση συμβιβασμών, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Περνώντας στο ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι αυτή αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο της Ενιαίας Αγοράς». Τόνισε ότι είναι «επιτακτικό να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας», καθώς αυτό «ενισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη του κοινού στην εσωτερική αγορά και ενδυναμώνει την ανταγωνιστικότητά της».

Αναφέρθηκε ακόμη στην Ατζέντα Καταναλωτή 2030, την οποία παρουσίασε στο Κοινοβούλιο ο Επίτροπος ΜακΓκραθ, λέγοντας ότι αυτή «αναμένεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που διαμορφώνονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την τεχνολογική πρόοδο». Η Κυπριακή Προεδρία, όπως είπε, «θα προωθήσει ενεργά την Ατζέντα Καταναλωτή 2030», φέρνοντας σχετικά Συμπεράσματα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, ενώ «η διασφάλιση των ευάλωτων καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, και η διατήρηση υψηλών προτύπων προστασίας και ενημέρωσης θα παραμείνουν βασικές προτεραιότητες».

Στο ίδιο πνεύμα, υπογράμμισε ότι «η εμπιστοσύνη στην Ενιαία Αγορά απαιτεί αποτελεσματική επιβολή των κανόνων και δίκαιο ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ένωση». Οι κοινοί κανόνες, όπως είπε, πρέπει να εφαρμόζονται «συνεκτικά και αποφασιστικά, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού», ώστε «να προστατεύονται οι καταναλωτές και να μην υπονομεύονται οι συνεπείς επιχειρήσεις από αθέμιτες ή παραπλανητικές πρακτικές». Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο «να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, να βελτιωθεί η εποπτεία της αγοράς και να αξιοποιηθούν καλύτερα τα ψηφιακά εργαλεία», ώστε «να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων και ένα πραγματικά ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού».

Αναφερόμενος στην ψηφιακή μετάβαση της Ενιαίας Αγοράς, τόνισε ότι αυτή «δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για την προστασία των καταναλωτών, ιδίως στο διαδίκτυο», επισημαίνοντας ότι «η προστασία των ανηλίκων και η καταπολέμηση παραπλανητικών και χειραγωγικών πρακτικών αποτελούν ζητήματα αυξανόμενης ανησυχίας». Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ήδη «ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο», υπογράμμισε ότι απαιτείται «αποτελεσματική εφαρμογή και περαιτέρω προβληματισμός», και διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία «θα συμβάλει σε αυτές τις συζητήσεις με τρόπο που να ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, διατηρώντας ταυτόχρονα την ενότητα της Ενιαίας Αγοράς».

Ο κ. Δαμιανός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην απλούστευση και την καλύτερη νομοθέτηση, δηλώνοντας ότι η Προεδρία θα συνεχίσει να προωθεί «σαφείς, αναλογικούς και καλά σχεδιασμένους κανόνες» που «επιτρέπουν στις επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ, να καινοτομούν και να αναπτύσσονται», διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «η απλούστευση δεν είναι απορρύθμιση· είναι προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα, τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη».

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής IMCO, είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία προσεγγίζει τη θητεία της «με ισχυρό αίσθημα ευθύνης, ανοικτότητας και συνεργασίας» και ότι είναι «δεσμευμένη να εργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και με την Επιτροπή IMCO ειδικότερα, για να παραδώσει μια Ενιαία Αγορά δίκαιη, ανταγωνιστική και ανθεκτική, που να εξυπηρετεί καταναλωτές, επιχειρήσεις και πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση».

ΚΥΠΕ