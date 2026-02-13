Για άλλα τέσσερα χρόνια θα βρίσκεται στην ηγεσία της ΣΕΚ ο Ανδρέας Μάτσας. Όπως πληροφορούμαστε, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έληξε η διορία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ενόψει του παγκύπριου συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο.

Για τη θέση του Γενικού Γραμματέα δεν υποβλήθηκε κάποια υποψηφιότητα πέραν αυτής του κ. Μάτσα, με αποτέλεσμα να εκλεγεί άνευ ανθυποψηφίου. Ωστόσο, πέραν της θέσης του ΓΓ, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα πρέπει να αναμένονται αλλαγές στην υπόλοιπη ηγεσία του Συμβουλίου.

Το παγκύπριο, εκλογικό συνέδριο της ΣΕΚ θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 11-12-13 Μαρτίου και σε αυτό αναμένεται να παρευρεθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γεγονός που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης της θυελλώδους σχέσης των δύο πλευρών στα μεγάλα εργασιακά θέματα που προηγήθηκαν, όπως ήταν η ΑΤΑ και ο κατώτατος μισθός, ενώ ήδη άρχισαν να διαφαίνονται διαφορές και στο κομμάτι της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Υπενθυμίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ είχε αποφασίσει να στηρίξει τον κ. Χριστοδουλίδη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2023, ωστόσο κάποιες αποφάσεις της Κυβέρνησης στα εργασιακά θέματα φαίνεται να απογοητεύουν τη συνδικαλιστική οργάνωση.

Επιμένουν οι συντεχνίες

Οι τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, επιμένουν σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να του καταθέσουν τις θέσεις τους σε μεγάλα εργασιακά ζητήματα. Ειδικότερα, οι τρεις συντεχνίες ιεραρχούν ως βασικότερες προτεραιότητες για τη συγκεκριμένη συνάντηση τέσσερα θέματα.

(α) Τον κατώτατο μισθό και την ωριαία απόδοση του,

(β) την στρατηγική για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες,

(γ) την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα και με τη σχετική οδηγία της ΕΕ και τέλος

(δ) την εφαρμογή του συστήματος Εργάνη 2.

Βέβαια, παρότι δεν περιλαμβάνεται στα τέσσερα βασικά θέματα, από τη συζήτηση των δυο πλευρών δεν θα απουσιάσει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Όπως έχει αναφερθεί και προ ημερών, το συνταξιοδοτικό θα συζητηθεί εκτενώς στην προσεχή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ περίπου μια βδομάδα μετά, στις 24 του ίδιου μήνα, το Σώμα θα συνέλθει εκ νέου για να συζητήσει τα εναπομείναντα εργασιακά θέματα που βρίσκονται στο προσκήνιο, όπως είναι το καθεστώς εργοδότησης των αλλοδαπών εργαζομένων από τρίτες χώρες, η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, η απασχόληση φοιτητών και ενδεχομένως η ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις συντεχνίες, είχαν υποβάλει αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο σε επιστολή τους ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου. Ωστόσο, οι συχνές επαφές του Προέδρου εντός και εκτός Κύπρου, οι διαδικασίες για την Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το ταξίδι του υπουργού Εργασίας στο εξωτερικό, έχουν καθυστερήσει τον καθορισμό συνάντησης. Αυτό έχει δυσαρεστήσει τις συντεχνίες, με αποτέλεσμα προ ημερών να στείλουν νέα επιστολή στον Πρόεδρο, εκδηλώνοντας την απογοήτευση τους για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε οποιαδήποτε απάντηση.

«Δυστυχώς τα δεδομένα που καταγράφονται στην αγορά εργασίας γίνονται ολοένα και πιο πιεστικά και η ανάγκη ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και στήριξης προς τους εργαζόμενους επιβάλλουν την οριστική διευθέτηση των ζητημάτων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Η μη συμπερίληψη προτεραιοτήτων που διασυνδέονται με την αγορά εργασίας και την απασχόληση στην πρόσφατη ανακοίνωση για τις δράσεις του 2026, μας απογοητεύει και μας ανησυχεί ιδιαίτερα», αναφέρουν μεταξύ άλλων στην επιστολή τους προς τον ΠτΔ οι τρεις συντεχνίες.

Επιστολή στους ηγέτες της ΕΕ

Στο μεταξύ, χθες η ΣΕΚ κάλεσε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ και Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως αποτρέψουν πολιτικές οι οποίες υποβαθμίζουν τα εργασιακά πρότυπα τόσο στην Κύπρο όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Προς αυτή την κατεύθυνση, αναφέρει η συντεχνία, θα πρέπει να αποτραπεί η προσπάθεια των επιχειρηματικών λόμπι της Ευρώπης για μείωση των μισθών, υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας και των επιπέδων ασφαλείας και υγείας και τα οποία προωθούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό μέσα από την ονομαζόμενη προσέγγιση του 28ου εταιρικού καθεστώτος («28th company regime»).