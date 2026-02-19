Ο διαγωνισμός για την εμπορική αξιοποίηση των χώρων του παλιού ΓΣΠ εισέρχεται στην τελική ευθεία και, εκτός απροόπτου, αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα εξασφαλίσει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκωσίας.

Οι διαδικασίες βρίσκονται πλέον σε ώριμο στάδιο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το Γενικό Λογιστήριο έχει ανάψει το πράσινο φως τόσο για τα έγγραφα του διαγωνισμού όσο και για τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που έχει ήδη παρουσιάσει σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος προέβλεπε την προκήρυξή του τον περασμένο Νοέμβριο, αφού Δήμος Λευκωσίας και Γενικό Λογιστήριο βρίσκονταν στις διαδικασίες ετοιμασίας των εγγράφων. Ωστόσο, παρά τις αναθεωρήσεις στο χρονοδιάγραμμα, οι εμπλεκόμενοι εκτιμούν ότι η διαδικασία μπορεί πλέον να προχωρήσει χωρίς νέα εμπόδια, εφόσον υπάρξει θετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι ίδιες πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως το ζήτημα θα τεθεί προς συζήτηση στη σημερινή συνεδρία, με την τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ανοίγει τον δρόμο για την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Τέλη του 2026 η λειτουργία τους

Με βάση τον τελευταίο προγραμματισμό, και εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον και υποβληθούν προσφορές, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός του χώρου του παλιού ΓΣΠ τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη του 2026 ή τις αρχές του 2027, αφού το διάστημα που μεσολαβεί κρίνεται απαραίτητο τόσο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, όσο και για τη διαμόρφωση των χώρων και την προετοιμασία των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν την εκμετάλλευσή τους.

5 οι χώροι που θα λειτουργήσουν

Όπως έχει διευκρινίσει ο Δήμος Λευκωσίας, ο διαγωνισμός αφορά συνολικά πέντε χώρους, οι οποίοι προορίζονται κυρίως για τη λειτουργία εστιατορίων και καφετεριών. Βασικό χαρακτηριστικό της προκήρυξης είναι ότι προβλέπεται η ανάθεση της διαχείρισης όλων των χώρων σε έναν ενιαίο διαχειριστή, όπως αυτό θα αποτυπώνεται στα τεύχη του διαγωνισμού. Ως αποτέλεσμα, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των χώρων και δεν θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής μεμονωμένων προτάσεων για ξεχωριστές μονάδες με διαφορετικούς φορείς διαχείρισης.

Η συγκεκριμένη επιλογή έφερε πάντως αντιδράσεις το προηγούμενο διάστημα, αφού όταν έγινε γνωστό ότι ο Δήμος προσανατολίζεται στο μοντέλο του ενιαίου διαχειριστή, μέρος των ενδιαφερόμενων εξέφρασε επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση ενδέχεται να αποκλείσει μικρότερες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ταυτόχρονα όλους τους χώρους. Παράλληλα, διατυπώθηκαν ανησυχίες για το κατά πόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, θα διασφαλιστεί επαρκής ανταγωνισμός κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Με τη μέθοδο του «cold shell»

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην οποία θα παραδοθούν οι χώροι, ο Δήμος προβλέπει τη μέθοδο του «cold shell». Αυτό σημαίνει ότι τα καταστήματα θα παραδοθούν σε βασική κατασκευαστική μορφή, χωρίς ολοκληρωμένες εσωτερικές διαρρυθμίσεις. Η ευθύνη για την τελική διαμόρφωση θα βαρύνει τον επιτυχόντα προσφοροδότη, ο οποίος θα προσαρμόσει τους χώρους ανάλογα με τη χρήση που θα επιλέξει και τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησής του, επενδύοντας στη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό τους.