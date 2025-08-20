Το εδαφικό και η όποια συμφωνία ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία είναι το κεφάλαιο που καίει την Κύπρο καθώς μπορεί να προκύψουν παρενέργειες και σε σχέση με το Κυπριακό. Γι’ αυτό και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά τις παρεμβάσεις του σε τρεις διαδοχικές τηλεδιασκέψεις με κεντρικό θέμα την προσπάθεια επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας στο ουκρανικό φρόντισε να σταθεί στο τρίπτυχο του σεβασμού στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Στην παρέμβασή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε την εμπειρία που βιώνει η Κύπρο εδώ και 51 χρόνια υπό την παράνομη τουρκική κατοχή. Μια τοποθέτηση η οποία έγινε και με γνώμονα των παρενεργειών που μπορεί να προκύψουν για την Κύπρο μέσα από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και μια πιθανή συμφωνία με τη Ρωσία. Οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες στις δικές τους παρεμβάσεις έριξαν το βάρος τους στο θέμα της ασφάλειας, που είναι εκείνο που τους αφορά περισσότερο.

Στον άξονα του «απαραβίαστου των συνόρων» κινήθηκε στις τοποθετήσεις του και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε επίσης την ανάγκη για άμεση εκεχειρία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας ενώ επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

Οι τοποθετήσεις Χριστοδουλίδη

Σε γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, αναφέρθηκε ότι κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Συμμαχίας των Προθύμων, ως συνέχεια της τηλεδιάσκεψης της περασμένης Κυριακής και της τηλεδιάσκεψης των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έγινε αναλυτική ενημέρωση για τη συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής τη Δευτέρα, και ακολούθησε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ηγετών.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, κατά την τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέδειξε την κρισιμότητα του ζητήματος των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται στον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Υπογράμμισε ότι η ιστορική εμπειρία της Κύπρου, με το 37% του εδάφους της να παραμένει εδώ και 51 χρόνια υπό παράνομη τουρκική κατοχή, επιβεβαιώνει με τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη υπεράσπισης αυτών των αρχών, χωρίς εκπτώσεις και εξαιρέσεις.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να στέκεται με συνέπεια και αποφασιστικότητα στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της, στηρίζοντας τον δίκαιο αγώνα τους για ελευθερία, ανεξαρτησία και αποκατάσταση της εδαφικής της ακεραιότητας.

Τόνισε, τέλος, ότι η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βιώνει τις συνέπειες της κατοχής, συνδέει άρρηκτα τη δική της εμπειρία με τον ευρωπαϊκό αγώνα απέναντι σε κάθε πολιτική κατοχής και αναθεωρητισμού, που στρέφεται κατά της ειρήνης, της ασφάλειας και της διεθνούς τάξης.

Η ΕΕ θέλει δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη

Η ΕΕ συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σημειώνοντας ότι, ως πρώτο βήμα, η Ρωσία «πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία».

Σε μια ανάρτηση στο X, ο κ. Κόστα ανακοίνωσε την έναρξη της τηλεδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συγκάλεσε την Τρίτη, σημειώνοντας ότι στόχος ήταν μια ενημέρωση σχετικά με τις συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία. Η ΕΕ «υποστηρίζει σθεναρά» τον ουκρανικό λαό και τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ο κ. Κόστα.

«Η Ουκρανία ήταν – και θα παραμείνει – στην κορυφή της ατζέντας των ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες», καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. «Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία», είπε.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δική της ανάρτηση, ανέφερε ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συγκάλεσε ο κ. Κόστα, συζητούν την «πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειές μας για ειρήνη στην Ουκρανία». Στην Ουάσιγκτον, είπε, «προχώρησαν οι συνομιλίες σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τερματισμό της αιματοχυσίας, κυρώσεις και επιστροφή των απαχθέντων παιδιών», είπε, προσθέτοντας ότι το έργο και η στενή συνεργασία τους συνεχίζονται.

Συμμετοχή και της προέδρου ΔΗΣΥ

Ο ΔΗΣΥ σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημτηρίου συμμετείχε σε σύνοδο αρχηγών του ΕΛΚ μέσω τηλεδιάσκεψης για την Ουκρανία. Στη Σύνοδο Αρχηγών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είχε ως κεντρικό θέμα τις εξελίξεις που αφορούν την Ουκρανία όπως διαμορφώνονται μετά τις συναντήσεις σε Αλάσκα και Ουάσιγκτον, συμμετείχε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κα Αννίτα Δημητρίου. Στη Σύνοδο τονίστηκε η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΛΚ να παραμείνουν ενωμένοι και σταθεροί στις αρχές τους.