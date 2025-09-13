Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν βρίσκεται στην Κύπρο για να προετοιμάσει την τριμερή συνάντηση της Νέας Υόρκης στις 27 Σεπτεμβρίου. Μια τριμερής η οποία θα περιοριστεί σε μια ανασκόπηση των έως τώρα εξελίξεων στο Κυπριακό. Η πραγματοποίηση της τριμερούς αποσκοπεί στο να υπενθυμίσει στα εμπλεκόμενα μέρη τη δέσμευση του ίδιου του Αντόνιο Γκουτέρες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Η Λευκωσία αποτιμά ως σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ παραμένει δεσμευμένος στην επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό γι’ αυτό και η προσοχή όλων των εμπλεκομένων στρέφεται στην επόμενη άτυπη πολυμερή η οποία τοποθετήθηκε από τον ίδιο τον Α. Γκουτέρες πριν το τέλος του έτους.

Ήθελε να ακούσει εκτιμήσεις από Χριστοδουλίδη

Πριν από τις «εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου κανείς δεν αναμένει την όποια κίνηση από τουρκοκυπριακής πλευράς. Όλοι στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη ημέρα και ποιος εκ των Ερσίν Τατάρ ή Τουφάν Ερχουρμάν θα βγει νικητής.

Καθόλου τυχαίο το ότι χθες στη διάρκεια της συνάντησής τους η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιδίωξε να ακούσει τις απόψεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη ως προς την επόμενη μέρα στα κατεχόμενα και ποιες οι δικές του προθέσεις με Τατάρ ή Ερχουρμάν. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε στην κ. Ολγκίν την ετοιμότητά του να εργαστεί με τον ηγέτη της τ/κ κοινότητας, όποιος κι αν είναι αυτός με στόχο της επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την συνολική λύση του Κυπριακού.

Τριμερής χωρίς εκπλήξεις

Η τριμερής συνάντηση της Νέας Υόρκης (στις 27/9) δεν αναμένεται ότι θα δώσει κάποια έκπληξη μιας και πραγματοποιείται τρεις εβδομάδες πριν από τις «εκλογές» στα κατεχόμενα. Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν που βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές θα περιοριστεί σε μια ανασκόπηση της υλοποίησης των έως τώρα συμφωνηθέντων, μεταφέροντας και τα ανάλογα μηνύματα προς τον ΓΓ ΟΗΕ.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη η κ. Ολγκίν ανέφερε: Έρχομαι για να προετοιμάσω τη συνάντηση του Σεπτεμβρίου με τον Γενικό Γραμματέα και τους δύο ηγέτες. Θέλω να ενημερώσω τον ΓΓ για το πώς είναι η κατάσταση στο νησί, ποιο είναι το κλίμα. Για αυτό βρίσκομαι εδώ», είπε.

Η Ειδική Απεσταλμένη σημείωσε ότι θα συνεχίσει τις επαφές της τις επόμενες ημέρες, περιλαμβανομένης μιας συνάντησης τη Δευτέρα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ και με τα μέλη της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων. Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται, επίσης, επισκέψεις σε κοιμητήρια που έχουν αποκατασταθεί «τόσο στον βορρά όσο και στον νότο» της Κύπρου, συνάντηση με την Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία, καθώς και επαφές με εκπροσώπους των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων. «Θέλω να σχηματίσω μια συνολική εικόνα για το πώς είναι τα πράγματα και να ενημερώσω τον ΓΓ για την επόμενη συνάντηση», εξήγησε.

Μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες

Κληθείσα να σχολιάσει εάν θεωρεί ότι υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές για την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης παρά την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, η κα. Ολγκίν σημείωσε ότι οι αποφάσεις ανήκουν στους Κύπριους ηγέτες. «Ο ΟΗΕ, εγώ και ο Γενικός Γραμματέας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις», υπογράμμισε.

Ο Κ. Λετυμπιώτης στις δηλώσεις του ανέφερε πως «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε με σαφήνεια τη βούληση της δικής μας πλευράς να συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στις προσπάθειες του ΓΓ των ΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί πάντοτε σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ».

Επιβεβαίωση «Φ» για τριμερή και Κόστα

Οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Λετυμπιώτη για την ημερομηνία πραγματοποίησης της τριμερούς συνάντησης και η επίσκεψη του Αντόνιο Κόστα στη Λευκωσία έρχονται να επιβεβαιώσουν τα όσα εδώ και μέρες είχε αποκαλύψει ο «Φ».

Ο Κ. Λετυμπιώτης δήλωσε χθες ότι τα Ηνωμένα Έθνη προτίθενται να πραγματοποιήσουν την τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, η απάντηση της Λευκωσίας ήταν θετική.

Την περασμένη Τετάρτη ο «Φ» είχε αποκαλύψει ότι η τριμερής θα είναι στις 27/9 και απλώς απομένει η επίσημη ανακοίνωση/επιβεβαίωση από πλευράς ΟΗΕ.

Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε την επίσημη επίσκεψη του Αντόνιο Κόστα στην Κύπρο. Ο «Φ» αποκάλυψε πριν από μια εβδομάδα την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λευκωσία. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία «και αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κύπρος έχει εισέλθει στο τελικό στάδιο προετοιμασιών για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026».