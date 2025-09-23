Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας μετέβη στο Βελιγράδι για σειρά διμερών επαφών και για να επισκεφθεί την έκθεση οπλικών συστημάτων PARTNER-2025, με κεντρικό άξονα την εμβάθυνση της συνεργασίας Κύπρου–Σερβίας στον τομέα της άμυνας και των αμυντικών προμηθειών. Η επίσκεψη συμπίπτει με δεύτερη συνάντηση μέσα σε εννιά μήνες με τον Σέρβο ομόλογό του, Bratislav Gašić, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση στις διμερείς επαφές.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν, πέραν των εξοπλιστικών προγραμμάτων, οι διεθνείς εξελίξεις και οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή, από την ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μέση Ανατολή, καθώς και οι επιπτώσεις των κρίσεων στο Ισραήλ και στην Ουκρανία. Αναμένεται ο κ. Πάλμας να υπογραμμίσει τον ρόλο της Κύπρου «ως πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας» και τη συμβολή της στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της παραμονής του, ο Υπουργός θα έχει επίσης επαφές με την πολιτική ηγεσία της Σερβίας, ενώ η επίσκεψη στην 12η Διεθνή Έκθεση «PARTNER-2025» δίνει στην κυπριακή αντιπροσωπεία την ευκαιρία να αξιολογήσει νέες τεχνολογίες και αμυντικά μέσα. Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε ενίσχυση του πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς, με αγορές οπλικών συστημάτων από την Σερβία.

Η επίσκεψη ερμηνεύεται ως συνέχεια μιας στενότερης προσέγγισης με το Βελιγράδι, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στην Κυπριακή Δημοκρατία να αναδείξει διπλωματικά τη θέση της για τα περιφερειακά ζητήματα, μεταξύ αυτών και το Κυπριακό.