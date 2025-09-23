Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός πραγματοποίησαν συνάντηση στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις ενώ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζήτησαν οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.

Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμείνουν απολύτως προσηλωμένες προς την υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη που θα πραγματοποιηθεί υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου.

#Τώρα Συνάντηση του Προέδρου @Christodulides με τον Έλληνα Πρωθυπουργό @kmitsotakis στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. pic.twitter.com/sN5fmM7b07 — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) September 23, 2025

Τι θα αναδείξει ο Πρόεδρος ενώπιον της ΓΣ ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του στην Ολομέλεια της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο, Τετάρτη στις 21:00 ώρα Κύπρου, θα αναδείξει τη σημασία του πολυμερούς συστήματος, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι στην ομιλία του θα αναδείξει, «μεταξύ άλλων, τη σημασία, σε αυτήν την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, του πολυμερούς συστήματος, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας».

Εξάλλου, σύμφωνα με ανάρτηση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αύριο, στις 21:00 ώρα Κύπρου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση, «αναδεικνύοντας, σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, τη σημασία της πολυμέρειας, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων». «Θα προβάλλει, παράλληλα, τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα υπογραμμίσει τις πρωτοβουλίες μας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», προστίθεται.

«Θα αναφερθεί, επίσης, στις προσπάθειές μας για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της κατεχόμενης πατρίδας μας, με στόχο μια Κύπρο ελεύθερη, ασφαλή, ισχυρή και ευημερούσα για όλους τους πολίτες της», καταλήγει η ανάρτηση.