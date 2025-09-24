Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα προσφωνήσει απόψε στις 21:00 ώρα Κύπρου την Ολομέλεια της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι στην ομιλία του θα αναδείξει, «μεταξύ άλλων, τη σημασία, σε αυτήν την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, του πολυμερούς συστήματος, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας».
Σύμφωνα με ανάρτηση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης θα υπογραμμίσει την αξία της πολυμέρειας, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.
«Θα προβάλει, παράλληλα, τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα υπογραμμίσει τις πρωτοβουλίες μας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», σημειώνεται.
Η ανάρτηση καταλήγει ότι ο Πρόεδρος θα αναφερθεί επίσης «στις προσπάθειές μας για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της κατεχόμενης πατρίδας μας, με στόχο μια Κύπρο ελεύθερη, ασφαλή, ισχυρή και ευημερούσα για όλους τους πολίτες της».