Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα προσφωνήσει απόψε στις 21:00 ώρα Κύπρου την Ολομέλεια της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι στην ομιλία του θα αναδείξει, «μεταξύ άλλων, τη σημασία, σε αυτήν την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, του πολυμερούς συστήματος, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας».

Εναρκτήρια Σύνοδος της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα προσφωνήσω την Γενική Συνέλευση αύριο στις 21:00 ώρα Κύπρου προβάλλοντας, ανάμεσα σε αλλά, την σημασία, σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, της πολυμέρειας, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας, 🇨🇾 pic.twitter.com/KZh9y7uNPx September 23, 2025

Σύμφωνα με ανάρτηση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης θα υπογραμμίσει την αξία της πολυμέρειας, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

«Θα προβάλει, παράλληλα, τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα υπογραμμίσει τις πρωτοβουλίες μας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», σημειώνεται.

Ο Πρόεδρος @PresidentCYP @Christodulides συμμετείχε στην Εναρκτήρια Σύνοδο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με θέμα «Καλύτερα μαζί: 80 χρόνια για την ειρήνη, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Κινητήριος άξονας όλων των συναντήσεων που πραγματοποίησε ήταν η σημασία της… pic.twitter.com/uQmT1qiFrX September 23, 2025

Η ανάρτηση καταλήγει ότι ο Πρόεδρος θα αναφερθεί επίσης «στις προσπάθειές μας για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της κατεχόμενης πατρίδας μας, με στόχο μια Κύπρο ελεύθερη, ασφαλή, ισχυρή και ευημερούσα για όλους τους πολίτες της».