Το Κίνημα Άλμα, με αφορμή δημοσίευμα του Φιλελεύθερου σύμφωνα με το οποίο η ΕΕ ζητεί την επιστροφή χορηγίας ύψους €67 εκατ. και κατηγορεί την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη για αδιαφάνεια και ανικανότητα στην υπόθεση του τερματικού στο Βασιλικό. «Το ζήτημα σήμερα δεν είναι η πλήρης δικαίωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία παρέμεινε, τότε, μόνη να υπερασπίζεται τα αυτονόητα. Το ζήτημα είναι η λογοδοσία αυτών που ευθύνονται», αναφέρει μεταξύ άλλων το Άλμα.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Με βάση δημοσίευμα του Φιλελεύθερου (24/9/25), η Ε.Ε. ζήτησε από την Κυπριακή Δημοκρατία να επιστρέψει €67 εκ., τα οποία είναι τα χρήματα που είχαν δοθεί ως χορηγία για την κατασκευή του τερματικού στο Βασιλικό από την ΕΤΥΦΑ. Όπως εξηγείται, οι ευρωπαϊκές Αρχές επιβεβαίωσαν, με δική τους αξιολόγηση, τις θέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και, συγκεκριμένα, ότι:

Κατά την κατακύρωση στην κινέζικη κοινοπραξία το 2019, (α) η βαθμολογία που αποδόθηκε από τη ΔΕΦΑ στην κοινοπραξία ήταν κάτω από το ελάχιστο απαιτούμενο και θα έπρεπε να οδηγήσει σε αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό, και (β) μία εταιρεία της κοινοπραξίας δεν είχε τα απαιτούμενα χρόνια εμπειρίας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τον Φεβρουάριο του 2022, δεν θα έπρεπε να εγκριθεί η παραχώρηση πρόσθετων €25 εκ.

Το ζήτημα σήμερα δεν είναι η πλήρης δικαίωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία παρέμεινε, τότε, μόνη να υπερασπίζεται τα αυτονόητα. Το ζήτημα είναι η λογοδοσία αυτών που ευθύνονται. Για την πτυχή της λογοδοσίας, εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπενθυμίζουμε ότι η ζημιά στην κυπριακή οικονομία από το ναυάγιο του έργου και τη σοβαρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του είναι πολλαπλάσια των €67εκ. που θα πρέπει να επιστραφούν.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, ως άξιος συνεχιστής της Κυβέρνησης Αναστασιάδη, συνεχίζει στο δρόμο της αδιαφάνειας και της ανικανότητας. Αρχικά, για μεγάλο διάστημα, από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι τον Ιούλιο του 2024, ανεχόταν την πρωτοφανή κωλυσιεργία της κοινοπραξίας, ενίοτε συγχαίροντάς την δημοσίως ότι δήθεν επιδεικνύει βούληση για ολοκλήρωση του έργου! Όταν δε τον Ιούλιο του 2024 η κοινοπραξία τερμάτισε η ίδια τη σύμβαση, αφήνοντας έκθετη την Κυβέρνηση, αντί η Κυβέρνηση να προκηρύξει αμέσως προσφορές όπως όφειλε, για ολοκλήρωση του έργου, ροκάνιζε το χρόνο συνομιλώντας με συγκεκριμένο υπεργολάβο, ο οποίος σχετίζεται με πολιτικό συνοδοιπόρο του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Τώρα, αντί και πάλι να προχωρήσει με αποφασιστικότητα, διαβάζουμε ότι αναζητεί τρόπους για απευθείας αναθέσεις.

Φαίνεται, για ακόμη μία φορά, ότι η Κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί πως συντομότερη και πιο ωφέλιμη είναι πάντοτε η οδός της νομιμότητας και της διαφάνειας. Αποτέλεσμα: Τον λογαριασμό τον πληρώνουν και πάλι οι φορολογούμενοι πολίτες: αφενός διότι εφόσον τα δρομολογηθέντα έργα καταρρέουν, το κόστος τους δεν ανακτάται και η Κυπριακή Δημοκρατία τιμωρείται με πρόστιμα, αφετέρου διότι η μη έλευση του φυσικού αερίου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ακριβή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Οι πολίτες θέλουν να λειτουργεί το κράτος έντιμα και αποτελεσματικά – είναι ζήτημα και αξιοπρέπειας και συμφέροντος. Θα έχουν την ευκαιρία να μετατρέψουν την επιθυμία τους σε πολιτικό αίτημα στις βουλευτικές του Μαΐου 2026. Η αλλαγή επείγει.