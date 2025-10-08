Την καθοριστική σημασία της ασφάλειας σε όλους τους τομείς υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας, στην Κοκκινοτριμιθιά.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η λειτουργία του νέου Κέντρου αποδεικνύει τις δυνατότητες και την ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι της έχει ανατεθεί η διαχείριση ενός εκτεταμένου FIR.

«Ο τομέας της ασφάλειας σε όλους τους τομείς είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας και, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη χώρα μας έχουν εμπιστευτεί ένα τεράστιο FIR, αποδεικνύουμε, όπως προκύπτει και από την κρίση στην περιοχή μας, τις δυνατότητες, τις προοπτικές, αλλά και την ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση», δήλωσε.