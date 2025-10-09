Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τον διορισμό του Μάριου Χαραλαμπίδη ως Συνηγόρου του Ασθενή, προσθέτοντας ένα ακόμη «ν» στις προτάσεις του προεκλογικού προγράμματος διακυβέρνησης που υλοποιούνται. Εξήγγειλε επίσης προγράμματα στήριξης παιδιών με αναπηρία και αναφέρθηκε σε πολιτικές αποφάσεις που προέκυψαν από τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Διαμήνυσε ταυτόχρονα με εύσχημο τρόπο πώς, χάρη στην ισχυρή οικονομία, μπορεί να ασκείται ενισχυμένη κοινωνική πολιτική.

Η χθεσινή εναρκτήρια τοποθέτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, πριν από την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, είχε έντονο πολιτικό στίγμα και ξεκάθαρο ιδεολογικό αποτύπωμα. Το μήνυμα που επιδιώκει να μεταφέρει προς την κοινωνία είναι ότι η Κυβέρνηση προχωρεί με συνέπεια στην υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης, όπως αυτό διαμορφώθηκε προεκλογικά μέσα από τον διάλογο με τους πολίτες. Εξάλλου, η αντιμετώπιση των θεμάτων της καθημερινότητας απαιτεί διαρκή επικαιροποίηση και προσαρμογή.

Η Κυβέρνηση κινείται πλέον σε ένα παράλληλο επίπεδο σε σχέση με την προεκλογική αρένα των βουλευτικών εκλογών, επιδιώκοντας αφενός να παραμένει εκτός αντιπαραθέσεων, αφετέρου να διατηρείται στο προσκήνιο μέσω ανακοινώσεων και εξαγγελιών εφαρμογής κυβερνητικών πολιτικών.

Την ίδια ώρα, το μήνυμα που προκύπτει από τις κινήσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι σαφές: όπως δήλωνε και πριν τις προεδρικές εκλογές, επιθυμεί να λογοδοτεί απευθείας στην κοινωνία των πολιτών. Πέρα από επικοινωνιακό σύνθημα, η θέση αυτή φανερώνει και αντανακλαστικά προθέσεων ενόψει του απρόβλεπτου αποτελέσματος της κάλπης. Ο νέος εκλογικός χάρτης ενδέχεται να ανατρέψει πλήρως το πολιτικό σκηνικό, και είναι προφανές ότι ο Πρόεδρος θα κινηθεί προς τους πολίτες, τόσο για την προώθηση του κυβερνητικού προγράμματος μέσω της κοινωνικής πίεσης προς τη Βουλή, όσο και για τη διασφάλιση της στήριξης στην εφαρμογή των πολιτικών του. Επενδύοντας προφανώς και κεφάλαιο ενόψει της συνέχειας.

Παράλληλα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον βασικό πυλώνα του προγράμματος διακυβέρνησης —τη θέση «με επίκεντρο τον άνθρωπο»— ο Νίκος Χριστοδουλίδης δηλώνει πρόθεση ανανέωσης του διαλόγου και του «ραντεβού» με την κοινωνία.

Η αναφορά του στο Κέντρο Υγείας στο Ακάκι, καθώς και στη διατήρηση του σχολείου στον Κάμπο —παρότι ο αριθμός των μαθητών δεν δικαιολογεί τη συνέχιση της λειτουργίας του— δείχνει ότι ο διάλογος με την κοινωνία είναι μια διαρκής διαδικασία. Δεν ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, αλλά εκτείνεται με ορίζοντα πέραν του 2028.

Το θέμα του ανασχηματισμού φαίνεται να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Αν και εξακολουθούν να κυκλοφορούν σενάρια γύρω και εντός του Προεδρικού για πιθανές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ο ίδιος ο Πρόεδρος δεν δείχνει διάθεση να επισπεύσει τις εξελίξεις. Προτεραιότητα τίθεται η υλοποίηση των κεφαλαίων του κυβερνητικού προγράμματος, με την κοινωνική ατζέντα να περνά στο προσκήνιο.

Παιδεία, Υγεία και Κράτος Πρόνοιας αποτελούν το τρίπτυχο πάνω στο οποίο χτίζονται οι νέες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απευθύνθηκε στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι τα θέματα της Υγείας, της Παιδείας και του Κράτους Πρόνοιας αποτελούν έναν από τους πέντε βασικούς πυλώνες των κυβερνητικών αποφάσεων.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη μεταρρύθμιση που προωθείται για τα άτομα με αναπηρία, σημειώνοντας ότι στον προϋπολογισμό του 2026 και για τα επόμενα δύο χρόνια έχει προβλεφθεί κονδύλι που ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίνεται πρόταση για την προσφορά οκτώ υπηρεσιών – τεσσάρων νέων και τον εκσυγχρονισμό άλλων τεσσάρων – όπως συμβούλων υποστήριξης, εκπαίδευσης προσωπικού και βοηθών εργασίας, που αποδεικνύουν στην πράξη τη μέριμνα της Κυβέρνησης για το κράτος πρόνοιας.

Αναφερόμενος στον θεσμό του Συνηγόρου του Ασθενούς, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι πρόκειται για πρωτοβουλία που εμπίπτει στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και του Κράτους Πρόνοιας, στους οποίους αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία. Όπως είπε, η ισχυρή οικονομία επιτρέπει στην Κυβέρνηση να υλοποιεί στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις στους τομείς αυτούς.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι εγκαινιάστηκε το νέο Κέντρο Υγείας στο Ακάκι, έργο αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει τη δυτική Λευκωσία και αποδεικνύει τη δέσμευση για ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες Υγείας και Παιδείας.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι αποφασίστηκε η διατήρηση του σχολείου στον Κάμπο, παρότι λειτουργεί με μόλις δύο μαθητές, επειδή η Κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην Παιδεία, την Υγεία και το Κράτος Πρόνοιας. Τόνισε, τέλος, ότι η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης επιτρέπει την εφαρμογή ουσιαστικών πολιτικών παρεμβάσεων σε αυτούς τους τομείς.

Χθες επίσης ανακοινώθηκε και ο διορισμός της Έλενας Περικλέους ως νέας Επιτρόπου για το Παιδί.