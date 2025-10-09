Νέες πρωτοβουλίες για το Βαρώσι το επόμενο διάστημα προανήγγειλε ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) και «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, κάνοντας λόγο για σχέδια ενσωμάτωσης της περιοχής στο έδαφος του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Χαμπέρ Κίπρις, που προβάλλεται και στις ιστοσελίδες Χαμπέρ Κίπρις και Γιϊνίκ, ο Ουστέλ ανέφερε ότι έχουν ήδη φέρει τους κατοίκους των Βαρωσίων «πιο κοντά στη θάλασσα» και πως υπάρχουν πολλά «κρατικά κτίρια» στην περιφραγμένη περιοχή της Αμμοχώστου. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για τα κτίρια αυτά, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου επαναλειτουργίας τους.

Ο Ουστέλ υποστήριξε ότι πάνω από δύο εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν το Βαρώσι και δήλωσε πως ο μεγαλύτερος στόχος του τα επόμενα πέντε χρόνια είναι «η ενσωμάτωση των Βαρωσίων στην τδβκ», όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος. Παράλληλα, ανέφερε ότι αναλαμβάνονται νέες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας μέσω της «επέκτασης των Βαρωσίων».

ΚΥΠΕ