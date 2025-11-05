Η ΕΔΕΚ απέναντι στην πιο κρίσιμη εκλογική μάχη της ιστορίας. Την ερχόμενη Κυριακή, η ηγεσία του κόμματος θα απευθύνει ένα κάλεσμα ενότητας σε παλιά και νέα στελέχη για να συστρατευθούν στην δύσκολη πορεία που έχουν για την κάλπη των βουλευτικών εκλογών του ερχόμενου Μαΐου. Ο Νίκος Αναστασίου βάζει τον πήχη ψηλά, αλλά το κρίσιμο ερώτημα για την ΕΔΕΚ είναι το εάν θα καταφέρει να είναι παρούσα και στην νέα Βουλή σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία το πολιτικό σκηνικό διακατέχεται από πρωτόγνωρη ρευστότητα.

Η νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ επιδιώκει να γυρίσει σελίδα αφήνοντας πίσω της τα προβλήματα που ταλαιπώρησαν το κόμμα τα τελευταία χρόνια και που οδηγήσαν μέχρι και σε δικαστική διαμάχη. Η παγκύπρια συνδιάσκεψη θα είναι ένα κάλεσμα ενότητας για επιστροφή αποστασιοποιημένων στελεχών και μελών του κόμματος. Ο Νίκος Αναστασίου συναντήθηκε κατά το πρόσφατο παρελθόν, με στελέχη του κόμματος, όπως ο βουλευτής Κωστής Ευσταθίου και ο τέως ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκη, χωρίς ωστόσο να υπάρξει θετική κατάληξη. Ο πρώτος δεν αναμένεται να επαναδιεκδικήσει βουλευτική έδρα, ενώ ο δεύτερος, μαζί και με τα υπόλοιπα στελέχη της Αιχμής, βρίσκεται σε συζητήσεις με το Άλμα για εκλογική συνεργασία.

Απ’ εκεί και πέρα, ο τέως Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης, σε άρθρο του σε καθημερινές εφημερίδες, μίλησε για την ώρα ευθύνης και κάλεσε σε ενότητα όλων. «Όσοι αγαπούν ακόμα την ΕΔΕΚ και τιμούν την μνήμη του Βάσου Λυσσαρίδη, όσοι ασπάζονται την πολιτική φιλοσοφία του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού έχουν υποχρέωση να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια ύστατη προσπάθεια σωτηρίας και αναγέννησης της ΕΔΕΚ. Με ειλικρίνεια και πνεύμα ενότητας, χωρίς διάθεση αλληλοεπίρρηψης ευθυνών και προσωπικής δικαίωσης, ο καθένας πρέπει να πει το mea culpa που του αναλογεί. Και πάνω απ’ όλα ο καθένας πρέπει να αναλογιστεί όχι τι μπορεί να του προσφέρει η ΕΔΕΚ, αλλά τι μπορεί αυτός να προσφέρει στην ΕΔΕΚ σε αυτή την ώρα της υπέρτατης της ανάγκης», έγραψε μεταξύ άλλων.

Η ηγεσία του κόμματος σε δηλώσεις σχετικά με τον εκλογικό στόχο του κόμματος, βάζει ψηλά τον πήχη μιλώντας ακόμα και για αύξηση των ποσοστών και των βουλευτών. Ανακοινώσεις ονομάτων αναμένεται να γίνουν μετά την παγκύπρια συνδιάκεψη. Στα πηγαδάκια της ΕΔΕΚ κυκλοφορούν πάντως ορισμένα ονόματα. Για τη Λευκωσία, θεωρούνται δεδομένες οι υποψηφιότητες του αναπληρωτή προέδρου της ΕΔΕΚ, Μορφάκη Σολομωνίδη, και του ακαδημαϊκού Αλέξη Χαραλάμπους. Για τη Λεμεσό ακούγεται το όνομα του νομικού Λύσανδρου Λυσάνδρου, για την Αμμόχωστο της λογίστριας Χριστίνας Στέκκα, για τη Λάρνακα του επιχειρηματία και δημοτικού συμβούλου Γιώργου Ανδρέου και της νομικού Κατερίνας Σοφοκλέους, για την Πάφο του πολιτικού μηχανικού και δημοτικού συμβούλου Φίλιππου Φιλίππου και για την Κερύνεια του εκπαιδευτικού Μάριου Κύρου.

Πυρά από Αποστόλου

Απαντήσεις για τις επικρίσεις που δέχεται για την επιλογή του να είναι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ, έδωσε ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου. Μιλώντας χθες στη μεσημεριανή εκπομπή του ΑΝΤ1, ανέφερε ότι στις προηγούμενες ευρωεκλογές είχε λάβει σχεδόν το 50% των ψήφων της ΕΔΕΚ και περίπου διπλάσιους ψήφους από τον δεύτερο στο ψηφοδέλτιο. «Από τη στιγμή που οι πολίτες με τίμησαν με τη στήριξη και την ψήφο τους, είναι απαράδεκτο να μην έχω το δικαίωμα να διεκδικήσω μία θέση στην ηγεσία της ΕΔΕΚ».

Συμπλήρωσε ότι το μόνο έγγραφο που υπάρχει είναι η επιστολή που του στάλθηκε από την ΕΔΕΚ. «Την έχω δημοσιοποιήσει και μπορεί ο καθένας να τη διαβάσει. Σε καμία περίπτωση δεν επικοινώνησε κάποιος μαζί μου για να με ενημερώσει ότι η επιστολή αυτή δεν ισχύει και ότι θα μπορούσα να είμαι μέλος των συλλογικών οργάνων και να έχω δικαίωμα ψήφου στο Πολιτικό Γραφείο».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο ΔΗΚΟ, απαντώντας ότι έχει εξαιρετικές σχέσεις με τους βουλευτές και τα στελέχη στην επαρχία Λάρνακας. «Δεν είμαι άνθρωπος συγκρουσιακός. Αντιλαμβάνομαι γιατί λέγονται κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να είμαστε αρεστοί σε όλους. Εγώ κρατώ χαμηλούς τόνους. Το έργο μου είναι εκεί».

Τόνισε πως «δεν ζήτησα να διοριστώ από κανέναν. Ζήτησα να κριθώ από τους πολίτες στις βουλευτικές εκλογές του 2026».