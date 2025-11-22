ΕΛΑΜ, Οδυσσέας και εσχάτως Φειδίας. Τα τρία ερωτηματικά της κάλπης που μπορεί να φέρουν ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, δίνουν πλέον μάχη μεταξύ τους. Η χθεσινή αντιπαράθεση ΕΛΑΜ και Άλματος σηματοδότησε και το άνοιγμα του μεταξύ τους μετώπου, με… πυρά όπλων από το παλαιοκομματικό σύστημα.

Τα δύο κόμματα επιδιώκουν να επιφέρουν φθορά στα παραδοσιακά κόμματα, ενώ την ίδια ώρα εξελίσσεται μεταξύ τους μια μάχη για το ποιος θα συμμαζέψει την αντισυστημική ψήφο ή την ψήφο εκδίκησης των πολιτών, ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του στο νέο πολιτικό σκηνικό. Από τη στιγμή που μπήκε στην εξίσωση και η περίπτωση του Φειδία Παναγιώτου, αρχίζουν να νιώθουν και αυτοί πίεση στη δυναμική τους, καθώς μέρος της ψήφου από αυτές τις ομάδες των ψηφοφόρων καταλήγει να στρέφεται πλέον προς την πιο ακραία εκδοχή του αντισυστημισμού, όπως αυτή εκφράζεται από τον Φειδία Παναγιώτου.

Η τελική δυναμική των τριών κομμάτων ενδεχομένως να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το αποτέλεσμα της κάλπης, αλλά και τη σύνθεση της νέας Βουλής. Πλέον, στον ορίζοντα προδιαγράφονται διάφορα σενάρια ως προς τη νέα τάξη πραγμάτων στο νομοθετικό σώμα. Χθες το ΕΛΑΜ εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση, «χτυπώντας» σε διαφορετικά ταμπλό. Απάντησε στις αναφορές Στέφανου Στεφάνου στην επαρχιακή συνδιάσκεψη της Λεμεσού, ο οποίος αναφέρθηκε στη φανερή και μη φανερή συνεργασία της ακροδεξιάς, πότε με τον ΔΗΣΥ και πότε με την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

«ΑΚΕΛ… το κόμμα των σκανδάλων»

«Το ΑΚΕΛ, αντί να κάνει αυτοκριτική για τις αποτυχημένες πολιτικές επί διακυβέρνησής του που οδήγησαν χιλιάδες συμπολίτες μας σε ανασφάλεια, φτώχεια και κοινωνικό περιθώριο, επιλέγει για ακόμη μια φορά να στοχοποιήσει το ΕΛΑΜ», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΕΛΑΜ.

«Το κάνει επειδή η κοινωνία του γυρίζει την πλάτη και αυτό φαίνεται από τα συνεχόμενα αρνητικά εκλογικά αποτελέσματα.

Το κόμμα των σκανδάλων, το κόμμα που επέβαλε περικοπές και ασφυκτικά κριτήρια στις παροχές προς τους πολίτες, το κόμμα με τις γνωστές θέσεις σε μεταναστευτικό, Κυπριακό και woke agenda είναι το τελευταίο που μπορεί να κρίνει το ΕΛΑΜ.

Και στην τελική, μετά από τόσο θόρυβο, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ μίλησε πολύ αλλά επί της ουσίας καθόλου», κατέληξε.

Το ΑΚΕΛ απέφυγε να του απαντήσει, προκειμένου να μην δώσει συνέχεια. Το ΕΛΑΜ επιδιώκει πλέον την αντιπαράθεση με το ΑΚΕΛ, προκειμένου να παρουσιάζεται ως το κόμμα που έρχεται σε σύγκρουση μαζί του, κερδίζοντας ψήφους από τη δεξαμενή της δεξιάς.

>> Άλμα με λεκτικό ΑΚΕΛ

Η πολιτική αντιπαράθεση όμως δεν έμεινε μέχρι εκεί. Το ΕΛΑΜ έστρεψε χθες τα πυρά του και προς το Άλμα και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με αφορμή όσα δημόσια του καταλογίζει ο άλλοτε στενός του συνεργάτης, Ανδρέας Χασαπόπουλος, ζητώντας εξηγήσεις και ξεκάθαρη τοποθέτηση.

«Τις τελευταίες ημέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας σοβαρές κατηγορίες και καταγγελίες που αφορούν τον κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη», υποστήριζε το ΕΛΑΜ.

«Δεδομένου ότι διεκδικεί την ψήφο των πολιτών και επιθυμεί να εκλεγεί βουλευτής, είναι αδιαμφισβήτητο ότι οφείλει να τοποθετηθεί άμεσα και με πλήρη σαφήνεια για όλα όσα του καταλογίζονται.

Η σιωπή ή οι ασαφείς απαντήσεις στοχεύουν στον αποπροσανατολισμό. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια πριν αποφασίσουν ποιον θα στηρίξουν.

Η διαφάνεια που ευαγγελίζεται και ισχυρίζεται ότι υπηρετεί δεν μπορεί να αφορά μόνο τους άλλους ή να είναι «αλά καρτ». Θα πρέπει να εφαρμόζεται και να αφορά και τον ίδιο, χωρίς καμία εξαίρεση», ανέφερε μεταξύ άλλων το ΕΛΑΜ.

Ένα μέτωπο που άνοιξε κάπως ετεροχρονισμένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι όσα αναφέρει ο Χασαπόπουλος βλέπουν το φως της δημοσιότητας εδώ και αρκετές μέρες. Μεσολάβησε και μια μακροσκελής απάντηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη την περασμένη Τετάρτη σε σχέση με τις κατηγορίες του πρώην συνεργάτη του. Το ΕΛΑΜ, βέβαια, θέλει να δώσει συνέχεια στο θέμα, συντηρώντας το ως ένα ζήτημα που φθείρει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το Άλμα, το οποίο διεκδικεί να μπει στη Βουλή, μαζεύοντας ψήφους δυσαρεστημένων που υπό άλλες συνθήκες θα μάζευε το ίδιο. Ιδιαίτερα την ψήφο των δυσαρεστημένων συναγερμικών ψηφοφόρων.

Το Άλμα, από την πλευρά του, σήκωσε το γάντι και απάντησε με φρασεολογία ΑΚΕΛ στην επίθεση του ΕΛΑΜ.

«Για την ηγεσία του παραρτήματος της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο, ουδέποτε είχαμε αυταπάτες για τη γνωστική και ηθική της συγκρότηση. Υποθέταμε, όμως, ότι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και ότι θα μπουν στον στοιχειώδη κόπο να διαβάσουν τα κείμενα ανθρώπων που επικρίνουν. Κάναμε λάθος. Καλούμε, λοιπόν, το ΕΛΑΜ, έστω και τώρα, να διαβάσει την τοποθέτηση της 19ης Νοεμβρίου, του επικεφαλής μας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, και να σταματήσει απλώς να πετά λάσπη. Το Άλμα, σε αντίθεση με άλλους, λειτουργεί χωρίς κουκούλες, με πλήρη διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στους πολίτες», αναφέρει το Άλμα σε ανάρτησή του, παραπέμποντας στη σχετική ανακοίνωση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Υπενθυμίζεται ότι το Άλμα προσδιορίζεται στον χώρο του ριζοσπαστικού κέντρου, στοχεύοντας κυρίως στη δεξαμενή της κεντροαριστεράς.