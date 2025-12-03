Όταν ο Στέφανος Στεφάνου αποφάσιζε να ανοίξει μέτωπο με τα κόμματα του Κέντρου και το Βολτ, την ίδια ώρα ανατίναζε και την προοπτική συνεργασίας του ΑΚΕΛ μαζί τους. Ο γγ του κόμματος της Αριστεράς χάραξε ουσιαστικά μια γραμμή περιχαράκωσης των στοχεύσεων της Εζεκίας Παπαϊωάννου ενόψει βουλευτικών εκλογών. Διότι ο Στέφανος Στεφάνου δεν περιορίστηκε στην ανάδειξη της πολιτικής θέσης του ΑΚΕΛ για τη φορολόγηση των τραπεζών, αλλά επέλεξε να τονίσει τη διαφορά του κόμματός του όχι μόνο με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά και με το ΔΗΚΟ, τη ΔΗΠΑ, ακόμη και με το Βολτ.

Μια κίνηση που δείχνει ουσιαστικά και μια στρατηγική στόχευση της ηγεσίας του ΑΚΕΛ: αφενός να συσπειρώσει ακόμη περισσότερο τη βάση του με λεκτικό που απευθύνεται κυρίως στον κομματικό πυρήνα του και αφετέρου να αναδείξει τη διαφοροποίησή του από τα κόμματα του Κέντρου, επιδιώκοντας και προσέλκυση ψήφων. Στην περίπτωση δε του Βολτ, θέλει να περιορίσει τις όποιες διαρροές καταγράφει προς τον νεοφανή πολιτικό σχηματισμό, αν και πρόκειται για έναν χώρο με τον οποίο κάποιοι θεωρούσαν πως θα μπορούσε να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία λόγω της συγγένειας θέσεων που έχουν τα δύο κόμματα στο Κυπριακό.

Ο γγ του ΑΚΕΛ εξαπέλυσε επίθεση σε ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και Βολτ στο πλαίσιο της συνέντευξής του στην «Καθημερινή» την περασμένη Κυριακή, χαρακτηρίζοντάς τα «σωματοφύλακες των συμφερόντων των τραπεζών», με αφορμή την επαναφορά της πρότασης του κόμματος για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών.

«Όποτε έχουμε να ψηφίσουμε κάτι για τις τράπεζες, όπως είναι οι εκποιήσεις, οι υπερχρεώσεις, η εφαρμογή του κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ ψηφίζουν μονίμως υπέρ των τράπεζών. Στο θέμα των υπερκερδών προστέθηκε και το Βολτ. Αυτοί είναι οι σωματοφύλακες των συμφερόντων των τραπεζών σε βάρος της κοινωνίας. Τώρα ποιος είναι στο ρόλο του Άθου, του Άραμη, του Πόρθου και του Ντ’ Αρτανιάν, το αφήνω στους αναγνώστες», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απάντησή του ο Στέφανος Στεφάνου.

Η συνέντευξη του γγ του ΑΚΕΛ δημοσιοποιήθηκε την ημέρα κατά την οποία η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος επικύρωνε το ψηφοδέλτιο με τους 56 υποψήφιους βουλευτές και το κόμμα εισερχόταν και επισήμως σε προεκλογική περίοδο. Η επιλογή του να στρέψει τα πυρά του προς τα συγκεκριμένα κόμματα δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη σε μια προεκλογική περίοδο κατά την οποία ήδη γίνονται ασκήσεις επί χάρτου ενόψει της επόμενης ημέρας των βουλευτικών εκλογών. Το ερώτημα συνεπώς είναι ξεκάθαρο: με ποιο ή ποια κόμματα φιλοδοξεί το ΑΚΕΛ να επιδιώξει συνεργασίες στη νέα Βουλή και με ποιους να συμμαχήσει για την Προεδρία της Βουλής, αλλά και στο νέο σκηνικό ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028;

Είναι προφανές ότι η ηγεσία του ΑΚΕΛ επικεντρώνει την προσοχή της στην κάλπη των βουλευτικών εκλογών. Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού φαίνεται ότι προκαλεί μια ανησυχία η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην Εζεκία Παπαϊωάννου, αλλά αγγίζει όλες τις κομματικές ηγεσίες.

Από την άλλη, είναι εξίσου προφανές από τοποθετήσεις και δηλώσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου ότι και το ΔΗΚΟ κοιτάζει μόνο προς τη δεξιά πλευρά για συνεργασία. Στην τελευταία συνέντευξή του στον «Φ» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η προϊστορία δείχνει με ποιες πολιτικές δυνάμεις συνεργαστήκαμε στο παρελθόν για να διαφυλάξουμε την πορεία της οικονομίας. Και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε όχι μόνο με αυτές τις δυνάμεις, αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν με τις θέσεις μας, ώστε να συνεχίσουμε αυτή τη θετική πορεία. Για εμάς προτεραιότητα έχει το συμφέρον της πατρίδας και της οικονομίας και ποτέ δεν πρόκειται να βάλουμε πάνω από αυτά το κομματικό συμφέρον». Αναφορά με την οποία ουσιαστικά απέκλειε το ΑΚΕΛ από την εξίσωση πιθανών συνεργασιών.

Δεν ήταν τυχαία και η άμεση αντίδραση του Νικόλα Παπαδόπουλου στη συνέντευξη του Στέφανου Στεφάνου, καθώς έσπευσε με ανάρτησή του να απαντήσει αφενός, αλλά και να «τσιγκλίσει» αφετέρου με το ΕΛΑΜ, το οποίο την προηγούμενη φορά που το ΑΚΕΛ είχε καταθέσει την πρόταση για φορολόγηση των τραπεζών είχε ψηφίσει υπέρ. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο γγ του ΑΚΕΛ δεν το ανέφερε. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, όμως, αρπάχτηκε από αυτό για να δείξει ταύτιση των δύο κομμάτων σε προτάσεις λαϊκισμού.

Έντονη και μακροσκελής ήταν και η απάντηση της ΔΗΠΑ προς το ΑΚΕΛ, σηκώνοντας το γάντι και δείχνοντας διάθεση σύγκρουσης. Κινήσεις που ουσιαστικά αποκρυπτογραφούν τάσεις και σχεδιασμούς του πολιτικού σκηνικού.