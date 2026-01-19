Καυτά θέματα βρίσκονται στην ατζέντα της πρώτης συνεδρίας του Ευρωκοινοβουλίου για τη νέα χρονιά, κατά την οποία θα γίνει και η παρουσίαση των προτεραιοτήτων της κυπριακής Προεδρίας. Ανάμεσα στα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα είναι η συμφωνία για το Mercusor, η κατάσταση στο Ιράν αλλά και το θέμα της Γροιλανδίας.

Αύριο οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρόγραμμα της εξάμηνης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου.

Υπό το σύνθημα «Μια αυτόνομη ένωση. Ανοικτή στον κόσμο», η Κύπρος θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, παραμένοντας παράλληλα σταθερά προσηλωμένη στην πολυμερή προσέγγιση, το διεθνές δίκαιο και την παγκόσμια συνεργασία. Οι προτεραιότητες της Προεδρίας του Συμβουλίου περιλαμβάνουν την ετοιμότητα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, την οικονομική, ναυτιλιακή και ενεργειακή ασφάλεια, την ανθεκτικότητα των υδάτων, τη διαχείριση της μετανάστευσης και τη δημοκρατική ανθεκτικότητα και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Η ανταγωνιστικότητα μέσω της απλούστευσης των κανόνων, της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, της καινοτομίας, της ψηφιακής κυριαρχίας και της πράσινης μετάβασης αποτελούν δομικά στοιχεία του προγράμματος της Προεδρίας. Η Κύπρος θα δώσει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση, στη διαρκή στήριξη της Ουκρανίας, στη βαθύτερη συνεργασία με τις νότιες γειτονικές χώρες της ΕΕ και τους εταίρους του Περσικού Κόλπου, καθώς και σε μια ανοικτή, βασισμένη σε κανόνες εμπορική πολιτική. Τέλος, τα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικά προσιτής στέγασης), οι αξίες της ΕΕ και ο ισχυρός μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028 – 2034 θα έχουν

Το θέμα Γρολανδίας

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν απορρίψει τα σχέδια των ΗΠΑ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την αρχή της κρατικής κυριαρχίας, τη συνοχή του ΝΑΤΟ και τη διατλαντική ασφάλεια. Πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, δήλωσαν ότι οι αποφάσεις σχετικά με το καθεστώς της Γροιλανδίας εμπίπτουν αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της Δανίας και τη Γροιλανδίας, τόνισαν τη σημασία της συλλογικής ασφάλειας της Αρκτικής υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ και προειδοποίησαν κατά μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τις συμμαχικές σχέσεις και την περιφερειακή σταθερότητα. Οι αρχές της Δανίας και της Γροιλανδίας έχουν επαναλάβει ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται και ζήτησαν αντ’ αυτού συνεργασία.

Η Γροιλανδία είναι αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Πέρα από τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, η Ουάσιγκτον και η Κοπεγχάγη έχουν υπογράψει από το 1951 αμυντική συνθήκη σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν το νησί από πιθανή επιθετικότητα. Επί του παρόντος, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία περιορίζεται στη Διαστημική Βάση Pituffik.

Εκτεταμένες διαδηλώσεις στο Ιράν και σκληρή καταστολή

Το ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει ψήφισμα για τις εξελίξεις στο Ιράν, όπου οι αρχές απαντούν με μαζική βία στις διαμαρτυρίες που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες εβδομάδες σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι ιρανικές αρχές έχουν εντείνει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, με αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση των θανάτων τις τελευταίες ημέρες. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί. Παρά το γεγονός ότι έχουν επιβληθεί σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο του διαδικτύου και αυστηροί περιορισμοί στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, πληροφορίες για τις εξελίξεις εξακολουθούν να διαρρέουν από τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων επιβεβαιωμένης αυθεντικότητας βίντεο που δείχνουν διαδηλωτές να σκοτώνονται και σειρές πτωμάτων να τοποθετούνται σε σακούλες έξω από ιατρικές εγκαταστάσεις.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα εξέφρασε την υποστήριξή της προς «τον θαρραλέο λαό του Ιράν» και παρότρυνε την ΕΕ να διευρύνει άμεσα τις κυρώσεις της ώστε να συμπεριληφθούν στις σχετικές λίστες όλοι όσοι συντηρούν το καθεστώς μέσω καταστολής, βίας και δολοφονιών. Στις 12 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε την απαγόρευση εισόδου όλου του διπλωματικού προσωπικού και οποιωνδήποτε άλλων εκπροσώπων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Το Κοινοβούλιο αυτό δεν θα βοηθήσει στη νομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος που έχει διατηρηθεί μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών», δήλωσε η πρόεδρος του ΕΚ.