Τη μία ήταν το βίντεο της Emily Thompson. Την άλλη, η υπόθεση του βουλευτή Λεμεσού Νίκου Σύκα και το θέμα του δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Στην εξίσωση μπήκαν και τα δημοσιεύματα σε σχέση με τις υπό διερεύνηση καταγγελίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, για διασπάθιση χρημάτων του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο τελευταίος βρέθηκε στο στόχαστρο και για τον χαρακτηρισμό «πελλοί» προς άτομα με νοητική αναπηρία, τον οποίο ανέφερε σε podcast με άτομο που ενδιαφέρθηκε για υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές και είναι αθλητής των Παραολυμπιακών Αγώνων.

Στη δημόσια συζήτηση βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και η αντιπαράθεση των Οικολόγων με το κίνημα Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι πρώτοι κατηγόρησαν τον δεύτερο για προσέγγιση ατόμου που οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει ως υποψήφιο για τις βουλευτικές εκλογές.

Όλα αυτά είχαν τον αντίκτυπό τους στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού.

Δύο δημοσκοπήσεις, διπλή ανάγνωση

Αυτό που διαπιστώνεται σε πρώτη ανάγνωση, μετά τον σάλο των διαφόρων καταγγελιών που βομβαρδίζουν τον δημόσιο βίο μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, είναι ότι το σκηνικό παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακόμη θολό. Την προηγούμενη εβδομάδα είδε το φως της δημοσιότητας έρευνα που παρουσίασε ο ALPHA, μέσω της οποίας αποτυπωνόταν η πρώτη αντίδραση της κοινωνίας γύρω από το επίμαχο βίντεο που αναρτήθηκε από τον λογαριασμό Emily Thompson. Τα αποτελέσματά της ήταν αρκετά ενδιαφέροντα.

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, η έρευνα επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό όσα καταγράφονταν και στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Από τη μία, τη μείωση των ποσοστών των παραδοσιακών κομμάτων και, από την άλλη, τη διαμόρφωση ενός νέου εκλογικού χάρτη, στον οποίο ρόλο ρυθμιστή φαίνεται να έχει το ΕΛΑΜ, με ισχυρή παρουσία δύο νέων παικτών: το Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το κόμμα του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου. Την ίδια ώρα, τα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου παλεύουν είτε να συγκρατήσουν ποσοστά είτε να εξασφαλίσουν είσοδο στη Βουλή.

Στα γενικά αυτά συμπεράσματα εξακολουθούν να υπάρχουν και άλλοι επιμέρους αστάθμητοι παράγοντες, όπως η συμμετοχή στην κάλπη, ο βαθμός βεβαιότητας της ψήφου για κάθε κόμμα και, φυσικά, το τελικό ποσοστό συσπείρωσης που αναμένεται να επιτύχουν τα μεγάλα κόμματα, καθώς και ο αριθμός των κομμάτων που θα καταφέρουν να εισέλθουν στη Βουλή.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, ανάλογη εικόνα αποτυπώνεται και σε δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του ΑΚΕΛ και η οποία είχε ολοκληρωθεί λίγες ημέρες πριν από τη διαρροή του επίμαχου βίντεο. Συνεπώς, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται οι εξελίξεις να έχουν επιδράσει σε τέτοιο βαθμό στη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος και στον τρόπο με τον οποίο αυτό προσδιορίζεται εκλογικά, ώστε να ανατρέπεται η γενική μορφή του πολιτικού σκηνικού, όπως αυτή είχε αρχίσει να διαμορφώνεται.

Υπάρχει, βέβαια, η αντίληψη ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της αντισυστημικής ψήφου και, κατά συνέπεια, σε άνοδο των ποσοστών του Άλματος και του Φειδία Παναγιώτου.

Εκείνο που επίσης επιβεβαιώνεται ως δυναμική τάση σε όλες τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις είναι το ΕΛΑΜ, το οποίο και στις δύο έρευνες καταγράφει αυξημένα ποσοστά σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται την ώρα που επιχειρείται, κυρίως από το ΑΚΕΛ αλλά και από μερίδα στελεχών του ΔΗΣΥ, σύνδεση του κόμματος της ακροδεξιάς με την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι, παρά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο μετά τη διαρροή του, η εικόνα της κοινής γνώμης έναντι της κυβέρνησης δεν επιδεινώθηκε σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τον βαθμό ικανοποίησης από το έργο της κυβέρνησης, τον Ιανουάριο του 2026 ποσοστό 43% δήλωσε «όχι και τόσο ικανοποιημένο» και 25% «καθόλου ικανοποιημένο». Τον Νοέμβριο του 2024 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 38% και 34%, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2023 47% και 31%.

Μια δεύτερη ανάγνωση δείχνει ότι, συγκρίνοντας την έρευνα του ALPHA, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά τη διαρροή του βίντεο, με τη δημοσκόπηση του ΑΚΕΛ που προηγήθηκε, καταγράφεται συσπείρωση ψηφοφόρων ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ. Διαπίστωση που, για ορισμένους, ενδεχομένως συνδέεται με τη στάση που τήρησαν τα τρία κόμματα.

Σύκας και Φαίδωνας

Στην Πινδάρου, η περίπτωση του βουλευτή Νίκου Σύκα συνεχίζει να αποτελεί πονοκέφαλο για την ηγεσία του κόμματος. Σε αυτή προστέθηκε και η περίπτωση του δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, για τον οποίο ο ΔΗΣΥ, προς το παρόν, διατηρεί αποστάσεις. Σε περίπτωση, βέβαια, που ανοίξει θέμα άρσης των καθηκόντων του μέχρι να ολοκληρωθούν οι αστυνομικές εξετάσεις, ενδέχεται να προκύψει και εσωκομματικό ζήτημα, καθώς ο Φαίδωνος είναι και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος.

Για την περίπτωση Νίκου Σύκα, παρά τη συντριπτική απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, συνεχίζουν να καταγράφονται και διαφορετικές τοποθετήσεις, όπως στην περίπτωση της ανακοίνωσης της επαρχιακής επιτροπής τις προηγούμενες ημέρες. Το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, την προηγούμενη Πέμπτη, αποφάσισε τη σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου στις 7 Φεβρουαρίου για επικύρωση της απόφασης για τον Σύκα και εκ νέου σύγκλησή του στις 14 Φεβρουαρίου για επικύρωση του ψηφοδελτίου του κόμματος. Συνεπώς, μέχρι τότε θα πρέπει να καλυφθεί τόσο η θέση του Νίκου Σύκα στη Λεμεσό όσο και η κενή θέση στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι δύο κενές θέσεις του ψηφοδελτίου της Λάρνακας.

Το ΑΚΕΛ και ο Φειδίας

Νέο στοιχείο στο σκηνικό των προηγούμενων ημερών αποτέλεσε η άμεση αντίδραση και καταδίκη από το ΑΚΕΛ του χαρακτηρισμού «πέλλοι» που χρησιμοποίησε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου για άτομα με νοητική υστέρηση. Το κόμμα της Αριστεράς ήταν το πρώτο που εξέδωσε ανακοίνωση εναντίον του ευρωβουλευτή. Επίδειξη αντανακλαστικών αφενός, αφετέρου, όμως, αντίδραση άμεσα συνυφασμένη και με ενδείξεις απώλειας ψήφων προς τον Φειδία.

Κάτι που αποτυπώθηκε και στην τελευταία δημοσκόπηση του ALPHA, επιβεβαιώνοντας την περιρρέουσα αίσθηση περί απώλειας ψήφων προς την Άμεση Δημοκρατία. Αυτό εξηγείται, σε γενικές γραμμές, από το γεγονός ότι το κοινό που ανταποκρίνεται στον ευρωβουλευτή και στα όσα πρεσβεύει –ή δεν πρεσβεύει– προέρχεται κυρίως από τα πιο λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, τα οποία αποτελούν βασική δεξαμενή ψήφων του ΑΚΕΛ.

Στην Εζεκία Παπαϊωάννου υπάρχει η αντίληψη ότι δεν πρέπει να τον αγνοήσουν, αλλά να τον αντιμετωπίσουν πολιτικά. Ο Στέφανος Στεφάνου, στην ομιλία του κατά την παρουσίαση των υποψηφίων του κόμματος, ακολούθησε τη γνωστή συνταγή του αγώνα κατά της ακροδεξιάς και του ΕΛΑΜ και ζήτησε ενίσχυση του ΑΚΕΛ στη Βουλή, με αναφορά στην πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Θέμα για το οποίο δέχεται κριτική από ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, με τον ισχυρισμό ότι ταυτίζεται με το ΕΛΑΜ στην Βουλή.

Το Κέντρο και οι… αντισυστημικοί

Στο συνολικό σκηνικό, αξιοσημείωτη είναι η στάση και η συμπεριφορά των κομμάτων του Κέντρου και ιδιαίτερα των τριών συμπολιτευόμενων. Το ΔΗΚΟ, μετά το βίντεο, επιχείρησε να ασκήσει πίεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για λήψη αποφάσεων και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο. Σε επίπεδο Γραμματείας του κόμματος, το επίμαχο εκείνο Σαββατοκύριακο μετά τη διαρροή του βίντεο, τέθηκε ακόμη και θέμα αποχώρησης από την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να συγκεντρωθεί πλειοψηφία. Συζήτηση επιχειρήθηκε να ανοίξει και στο Εκτελεστικό Γραφείο, το οποίο συνεδρίασε πριν από περίπου δέκα ημέρες, χωρίς όμως να βρει πρόσφορο έδαφος. Αυτό που διαπιστώνεται και συζητείται στο κομματικό παρασκήνιο είναι η περιρρέουσα περί συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ και το πώς αυτή επηρεάζει την προεκλογική στρατηγική του κόμματος.

Επικριτική στάση έναντι της κυβέρνησης διατηρεί και η ΕΔΕΚ, παρόλο που δεν διαφαίνεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη κίνηση, με την ηγεσία του κόμματος να καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση ενόψει εκλογών. Η ΔΗΠΑ διατηρεί μια πιο υποστηρικτική στάση προς την κυβέρνηση, παρόλο που δεν κινούνται όλα τα στελέχη στην ίδια γραμμή και επιδιώκει να διαφοροποιείται από το ΔΗΚΟ.

Σε αυτό το σκηνικό, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επιχείρησε μια δυναμική αντεπίθεση μετά τη φθίνουσα πορεία που φαινόταν να καταγράφει το Άλμα. Παρενέβη δυναμικά με συνεχείς ανακοινώσεις για την υπόθεση του βίντεο, ενώ φαίνεται να επιχειρεί ενίσχυση με πρόσωπα που κινούνται σε άλλους κομματικούς χώρους, γεγονός που προκάλεσε αντιπαράθεση με τους Οικολόγους. Οι τελευταίοι συνεχίζουν να κινούνται σε μια σταθερή γραμμή τοποθετήσεων.

Από εκεί και πέρα, παραμένει ερωτηματικό το πώς τελικά θα κινηθεί το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου και κατά πόσο οι δηλώσεις και οι γκάφες στις οποίες υποπίπτει θα έχουν αντίκτυπο στο κοινό που δηλώνει πρόθεση ψήφου υπέρ του. Αστάθμητο παράγοντα αποτελούν και άλλα κόμματα που ετοιμάζονται να μπουν στη μάχη των εκλογών, όπως το «Σήκου Πάνω» του Χριστόφορου Τορναρίτη, το οποίο έχει ήδη υποβάλει αίτημα εγγραφής.