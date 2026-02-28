Με το μήνυμα «Το ρεύμα αλλάζει! Και οι πολίτες παίρνουν θέση!» πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων του Volt και η επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις Βουλευτικές Εκλογές Μαΐου 2026.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Συμπρόεδρος του Volt, Ανδρομάχη Σοφοκλέους ανέφερε ότι «η ψήφος στο Volt δεν είναι μήνυμα διαμαρτυρίας», ενώ ο Συμπρόεδρος Πάνος Παρράς τόνισε πως «η εκστρατεία που ξεκινά δεν θα είναι εκστρατεία πόλωσης, θα είναι εκστρατεία ευθύνης».

Η ανακοίνωση του Volt

Με ενθουσιασμό και έντονη συγκίνηση, το Volt πραγματοποίησε την εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων του σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας για τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2026.

Δεν ήταν μια τυπική πολιτική εκδήλωση. Ήταν μια ζωντανή απόδειξη ότι όταν οι πολίτες αποφασίζουν να βγουν μπροστά, η πολιτική ξαναβρίσκει το νόημά της. Πενήντα έξι υποψήφιοι από κάθε γωνιά της Κύπρου στάθηκαν μαζί — όχι ως πρόσωπα που διεκδικούν τίτλους, αλλά ως άνθρωποι που επιλέγουν συνειδητά να αναλάβουν ευθύνη για το μέλλον του τόπου. Με σαφή προσανατολισμό στη θεσμική ανανέωση, τη διαφάνεια και μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία για τη χώρα.

Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με χαμόγελα και αποφασιστικότητα, αλλά και με μια κοινή παραδοχή: η αλλαγή δεν είναι απλώς σύνθημα. Είναι επιλογή. Είναι στάση ζωής. Είναι πράξη.

Η Συμπρόεδρος Ανδρομάχη Σοφοκλέους, ανέφερε ότι «από σήμερα ξεκινά η προεκλογική μας εκστρατεία. Όχι για να φωνάξουμε δυνατότερα. Αλλά για να εξηγήσουμε καθαρότερα. Η ψήφος στο Volt δεν είναι μήνυμα διαμαρτυρίας.»

Ο Συμπρόεδρος Πάνος Παρράς ανέφερε ότι σε «ένα πολιτικό περιβάλλον ρευστό και ασταθές, εμείς παρουσιάζουμε δομή. Συνέχεια. Σταθερότητα. Συνέπεια. Η εκστρατεία που ξεκινά δεν θα είναι εκστρατεία πόλωσης, θα είναι εκστρατεία ευθύνης.»

Η μαζική παρουσία και η έμπρακτη στήριξη του κόσμου έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: υπάρχει μια κοινωνία που δεν συμβιβάζεται με τα ίδια και τα ίδια. Που δεν περιμένει άλλους να αποφασίσουν γι’ αυτήν. Που επιλέγει να πάρει θέση!

Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας εκστρατείας διαφορετικής. Πιο ανθρώπινης. Πιο άμεσης. Πιο ειλικρινούς. Μιας εκστρατείας που ανήκει στους πολίτες που αποφάσισαν ότι η Κύπρος μπορεί να αλλάξει.

Το μήνυμα είναι ήδη ξεκάθαρο: το ρεύμα αλλάζει. Και δυναμώνει.