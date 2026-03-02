Σε εγρήγορση βρίσκονται οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρακολουθώντας στενά όλες τις εξελίξεις σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, το μήνυμα που εκπέμπεται μετά τη χθεσινή απογευματινή συνεδρία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για την Κύπρο, η οποία παραμένει για την περιοχή πυλώνας σταθερότητας και ανθρωπιστικής συνεισφοράς.

Αυτό που προέχει είναι ο επαναπατρισμός των Κυπρίων που βρίσκονται σε χώρες οι οποίες επηρεάζονται από τον πόλεμο στο Ιράν και, για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει διαρκώς με ανακοινώσεις του για την εγγραφή στην ειδική πλατφόρμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο συνολικός αριθμός των Κυπρίων που επηρεάζονται και έχουν αιτηθεί επαναπατρισμό ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες, με άλλες πληροφορίες να προσδιορίζουν τον αριθμό αυτό γύρω στους 600. Η συντριπτική πλειοψηφία τους βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αφορά κυρίως, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, επισκέπτες στο Ντουμπάι. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί τους, καθοδηγώντας τους για εγγραφή στην πλατφόρμα.

Σημειώνεται ότι, για τα άτομα που βρίσκονται στα ΗΑΕ, η ίδια η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα καλύψει τα έξοδα διαμονής για όσους βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι. Σε ό,τι αφορά όσους βρίσκονται στο Ντουμπάι, όπου εντοπίζεται η πλειοψηφία, η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες. Όσοι έχουν ταξιδέψει με την Emirates, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καλύψει η ίδια τα έξοδά τους και το ΥΠΕΞ κάλεσε τους πολίτες να επικοινωνήσουν με την εταιρεία.

«Για πολίτες που βρίσκονται στο Ντουμπάι και ταξίδεψαν με άλλες αεροπορικές εταιρείες, παράκληση όπως κατά τη διαδικτυακή εγγραφή τους στην πλατφόρμα http://connect2cy.gov.cy

αναφέρουν το όνομα της εταιρείας στον κενό χώρο που υπάρχει ως “Address 2”.

Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί, παράκληση όπως προβούν στη σχετική επικαιροποίηση του στοιχείου αυτού, κάνοντας log in στον λογαριασμό τους», ανέφερε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Μικρός αριθμός Κυπρίων βρίσκεται και σε άλλες χώρες που έχουν επηρεαστεί από τις πολεμικές συγκρούσεις και το κλείσιμο του εναέριου χώρου. Η επιστροφή τους θα πραγματοποιηθεί όταν ανοίξει εκ νέου ο εναέριος χώρος.

Ερωτηθείς χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, κατά πόσο στο πλαίσιο του σχεδίου «Εστία» έχει η χώρα λάβει αιτήματα από άλλα κράτη για εκκένωση πολιτών, ανέφερε ότι «επίσημα δεν έχουμε λάβει, όμως έχουμε βολιδοσκοπηθεί από τρία κράτη. Όπως είναι η κατάσταση των εναέριων χώρων, ακόμη δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα για ενεργοποίηση του σχεδίου “Εστία”, ωστόσο από πλευράς μας γίνονται όλες εκείνες οι ενέργειες ώστε να βρισκόμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και, μόλις αυτό καταστεί δυνατόν, να μπορέσουμε να το ενεργοποιήσουμε».

«Δεν είναι στόχος η Κύπρος»

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί, όταν κατά την αναμετάδοση δηλώσεων του Βρετανού Υπουργού Άμυνας μεταδόθηκε ως είδηση ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο αποτέλεσαν στόχο πυραυλικής επίθεσης του Ιράν, η οποία αναχαιτίστηκε. Η Κυβέρνηση διέψευσε κατηγορηματικά την πληροφορία από την πρώτη στιγμή.

Ερωτηθείς για το θέμα των πυραύλων στους οποίους αναφέρθηκε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε ότι «αυτό που μπορώ να επαναλάβω είναι ότι δεν υπήρξε περιστατικό που να είχε ως στόχο τη χώρα μας. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Το έχει αποσαφηνίσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πέραν τούτου, εμείς λαμβάνουμε όλα τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν και κάνουμε ό,τι απαιτείται για να διασφαλιστούν όλα όσα πρέπει να διασφαλιστούν».

Σε ερώτηση σε τι αναφερόταν ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας όταν μίλησε για αναχαίτιση πυραύλων, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «δεν γνωρίζουμε σε ποιο περιστατικό ενδεχομένως έγινε αυτή η αναφορά. Τα τελευταία 24ωρα οι αναχαιτίσεις είναι αρκετές. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς, και από τις επαφές μας με τους διεθνείς εταίρους, είναι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια στόχευση προς τη χώρα μας».

Σε διαρκή επαφή με χώρες της ΕΕ και της περιοχής

Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με τους εταίρους της στην ΕΕ, καθώς και με χώρες της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι επαφές τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και του Υπουργού Εξωτερικών είναι συνεχείς και τακτικές.

Αυτό ανέφερε στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, υπενθυμίζοντας ότι το τελευταίο διήμερο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύο με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και επαφές με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Εμίρη του Κατάρ, τον Βασιλιά του Μπαχρέιν, τον Βασιλιά της Ιορδανίας, τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, δύο φορές με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Πρόεδρο του Λιβάνου, τον Πρόεδρο της Γαλλίας και την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, προσθέτοντας ότι οι επαφές αυτές θα συνεχιστούν.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να αναδεικνύει τον σταθερό, ανθρωπιστικό ρόλο που διαχρονικά επιτελεί στην περιοχή, όπως έχει πράξει και σε προηγούμενες περιφερειακές κρίσεις, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, την επιχειρησιακή της επάρκεια, καθώς και τη δυνατότητά της να υποστηρίζει ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων επιχειρήσεων ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζουμε κάθε αίτημα που εντάσσεται σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις με τη δέουσα υπευθυνότητα και με θετικό πρόσημο, όπως έχουμε πράξει πολλές φορές στο παρελθόν.

Η κατάσταση παρακολουθείται σε συνεχή βάση και προσεγγίζεται με την απαιτούμενη σοβαρότητα, πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και θεσμική υπευθυνότητα. Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερός παράγοντας ασφάλειας και ανθρωπιστικής συνεισφοράς στην περιοχή, ενεργώντας σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Σε ερώτηση για τις επαφές της Κυβέρνησης με τους εταίρους, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «προφανώς πραγματοποιείται και ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων σε σχέση με μια κρίση την οποία παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα. Είναι δεδομένο ότι πρώτιστη προτεραιότητα αποτελεί η περιφερειακή ασφάλεια και η διασφάλισή της, η προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης όπως εξελίσσεται και, βεβαίως, ο ανθρωπιστικός ρόλος που έχει επιτελέσει στο παρελθόν η Κυπριακή Δημοκρατία και που μπορεί να επιτελέσει και σε αυτή την περίπτωση».

Ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα για ασφάλεια

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρθηκε και στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, σημειώνοντας ότι αυτά βασίζονται σε πρωτόκολλα τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί από το Σάββατο το πρωί, σε συγκεκριμένα σημεία όπου κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Όπως ανέφερε, αντίστοιχες πρακτικές είχαν εφαρμοστεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξαν περιφερειακές κρίσεις.

Ερωτηθείς αν θα ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφάλειας και στα αεροδρόμια, ο Εκπρόσωπος δήλωσε ότι «στη βάση αξιολόγησης από τις αρμόδιες Αρχές, σε όλες τις κρίσιμες υποδομές – είτε αυτό αφορά τα μέτρα ασφάλειας είτε τη διευκόλυνση στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού ρόλου που θα επιτελέσουμε – έχουν ληφθεί όλα εκείνα τα μέτρα, με ενισχυμένα επίπεδα ασφάλειας».