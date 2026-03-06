Το σίριαλ, όπως εξελίχθηκε, της Ειρήνης Χαραλαμπίδου έλαβε χθες και επίσημα τέλος, με το πλέον αναμενόμενο σενάριο που την ήθελε στο πλευρό του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο Άλμα. Η ηγεσία του Άλματος της έστρωσε χαλί για να πει το «ναι» και, για χάρη της, μέχρι και το καταστατικό του κόμματος άλλαξε την περασμένη Δευτέρα ο Οδυσσέας μαζί με τον Χαρίδημο Τσούκα.

Στο HILTON χθες, στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου που διοργάνωσε για να ανακοινώσει τις αποφάσεις της, ήταν παρόντα εννιά από τα έντεκα μέλη της Γραμματείας του κόμματος.

Το όλο σκηνικό, με ποδοσφαιρικούς όρους, έμοιαζε με την υποδοχή του μεγάλου αστέρα της ομάδας στο αεροδρόμιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην αίθουσα της διάσκεψης, οπαδοί δεν υπήρχαν, ούτε βεγγαλικά ούτε συνθήματα. Παρούσα ήταν η ηγεσία του Άλματος, συγγενείς και φίλοι της Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Θα δώσει δυναμική η παρουσία της Ειρήνης;

Το κύριο και πρώτο ζητούμενο από αυτό τον αρραβώνα είναι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, το οποίο φυσικά θα μετρηθεί στην κάλπη. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ήταν στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις για τις βουλευτικές εκλογές η πρώτη σε σταυρούς προτίμησης παγκύπρια. Είναι οι ψήφοι που έπαιρνε προσωπικοί; Μπορεί να τους μεταφέρει στο Άλμα; Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό από την όλη ιστορία.

Το διαζύγιό της με το ΑΚΕΛ δεν ήταν ρόδινο. Ο κόσμος της Αριστεράς την αγάπησε, αλλά πολλές φορές, για πολλούς, οι μεγάλοι έρωτες εξελίσσονται σε μια σχέση μίσους όταν οδηγηθούν στον χωρισμό. Στην Εζεκία Παπαϊωάννου ήδη παρατηρούν με… ανακούφιση και ικανοποίηση τον αριθμό των «likes» στις αναρτήσεις της να μειώνεται, όπως ψιθυρίζεται στους ακελικούς διαδρόμους.

Στην Πινδάρου ανέμεναν αυτή την ανακοίνωση, ευελπιστώντας ότι η παρουσία της δίπλα στον Οδυσσέα θα θυμίζει το ακελικό παρελθόν της και θα συνδράμει στο κλείσιμο της κάνουλας των διαρροών συναγερμικών προς το Άλμα.

Δεδομένο όμως είναι ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ήταν και παραμένει από τα δημοφιλέστερα μέλη της κυπριακής Βουλής. Η παρουσία της στο Άλμα προσθέτει στο κίνημα πολιτικό υπόβαθρο και δίνει στίγμα. Αν αυτό θα μετουσιωθεί και σε ψήφους στην κάλπη είναι μία άγνωστη παράμετρος.

Τα συμπεράσματα της χθεσινής ανακοίνωσης

Από τη χθεσινή διάσκεψη προκύπτει ξεκάθαρα ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου έθεσε κάποια αιτήματα ή προϋποθέσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές. Η κυριότερη ήταν ότι δεν θα γίνει μέλος του Άλματος, όπως προνοούσε και το καταστατικό του. Γι’ αυτό και εκτάκτως άλλαξε η σχετική πρόνοια του καταστατικού.

Ως συνεργαζόμενος θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του Άλματος και ο Δημήτρης Παπαδάκης. Η αλλαγή όμως έγινε για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Τι δείχνει αυτό;

Αφενός ότι η ηγεσία του Άλματος ήθελε διακαώς τη συμμετοχή της, αφού, εκτός της περίπτωσής της και του Δημήτρη Παπαδάκη, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής άλλα γνωστά ονόματα στο ψηφοδέλτιο. Και οι τρεις τους, Οδυσσέας, Ειρήνη και Παπαδάκης, «στριμώχνονται» ως υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας.

Αφετέρου, όμως, η κίνηση για να ανοίξει ο δρόμος στην Ειρήνη υποκινεί και μια άλλη ερμηνεία. Η βουλεύτρια έχει ήδη αρχίσει να καθορίζει το τοπίο στο Άλμα. Αυτό διαφάνηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής διάσκεψης. Ήταν η μέρα της και η διάσκεψή της, αλλά ήταν και προφανές ότι ο ρόλος της στο Άλμα δεν θα είναι απλώς τυπικός.

Πολιτικά αυτό διαπιστώθηκε και όταν η Ειρήνη Χαραλαμπίδου αναφέρθηκε στο Κυπριακό και την άποψή της σε σχέση με το Κραν Μοντανά, για να δικαιολογήσει και τη διαφωνία της με το ΑΚΕΛ για τη μη στήριξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Είπε χαρακτηριστικά ότι, στα θέματα για τα οποία έχει έντονη άποψη και δεν την αλλάζει, είναι το Κραν Μοντανά και θεωρεί ότι η Τουρκία δεν πιέστηκε για να δοκιμαστεί στο τραπέζι των συνομιλιών. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους διαφώνησε με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Ερωτηθείς σχετικά για αυτό το ζήτημα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε ότι συμφωνεί με τη θέση ότι ο Αναστασιάδης δεν διεκδίκησε όσα μπορούσε να πάρει.

Η Προεδρία της Βουλής και η Προεδρία της Δημοκρατίας

Ένα από τα θέματα για τα οποία δέχθηκαν ερωτήσεις η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ήταν τα κεφάλαια «Προεδρία της Βουλής» και «Προεδρία της Δημοκρατίας».

Η ατάκα της Ειρήνης ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να στηρίξει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν έβαλε σε καμία περίπτωση τελεία στο θέμα, αφού σίγουρα ούτε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης θα δήλωνε ότι θα είχε πρόβλημα να τη στηρίξει.

Αυτό το οποίο και οι δύο δήλωσαν κατηγορηματικά είναι ότι δεν συζήτησαν καθόλου για αυτά τα ζητήματα. Είναι λογικό ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι το ποσοστό που θα καταγράψει το κόμμα στις βουλευτικές εκλογές.

Εάν το Άλμα περιοριστεί σε μονοψήφιο ποσοστό, δεν θα έχει τη δυναμική εντός Βουλής για να κάνει παιχνίδι για την Προεδρία της Βουλής. Αν την έχει όμως, σίγουρα η διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής θα είναι η πρώτη του πολιτική πράξη ως κοινοβουλευτικό κόμμα.