Πόσα και ποια κόμματα θα μπουν τελικά στη νέα Βουλή; Το κρίσιμο αυτό ερώτημα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες εντός του νομοθετικού σώματος. Η απάντηση ασφαλώς δεν είναι εύκολη, και στην παρούσα φάση όλες οι εκτιμήσεις μπορεί να είναι σωστές ή λανθασμένες. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το πολιτικό σκηνικό, όπως αποτυπώνεται στις διάφορες δημοσκοπήσεις, είναι χωρισμένο σε τρία μέτωπα: αυτό της πρωτιάς, των κομμάτων με ρόλο ρυθμιστή και των κομμάτων που θα είναι τελικά στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Ο συνολικός αριθμός των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τον αριθμό των βουλευτών του κάθε κόμματος.

Η ΕΔΕΚ, οι Οικολόγοι, η ΔΗΠΑ από τα υφιστάμενα κόμματα και το ΒΟΛΤ από τα νέα, είναι η τετράδα που αναμένεται να δώσει τη μεγάλη μάχη μέχρι και την τελευταία ψήφο, προσπαθώντας να εξασφαλίσει είσοδο στη Βουλή. Μια μάχη την οποία μπορεί να κερδίσουν και τα τέσσερα κόμματα, μπορεί όμως και κανένα από τα τέσσερα. Στην εξίσωση δεν θα ήταν έκπληξη να μπει και κάποιο άλλο κόμμα που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, το ΚΕΚΚ, το κόμμα των κυνηγών, στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές είχε μείνει οριακά εκτός Βουλής.

Τα δεδομένα

Με βάση πάντα τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, εκτός από τα τέσσερα μεγάλα κόμματα (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ) και ανεξαρτήτως της τελικής κατάταξής τους στις εκλογές, φαίνεται ότι άνετα είσοδο στη Βουλή εξασφαλίζουν και δύο από τα νεοσύστατα κόμματα: το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και η Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου. Το αν αυτό θα γίνει με μονοψήφιο ή διψήφιο ποσοστό ψήφων είναι ένα ερωτηματικό, όπως και η τελική κατάταξη. Άρα, συνοψίζοντας, με βάση τα δεδομένα των μέχρι τώρα μετρήσεων, έχουμε σίγουρα μία Βουλή έξι κομμάτων, όσα δηλαδή είναι τα κόμματα και σήμερα.

Από εκεί και πέρα, ανοίγει μία μάχη μεταξύ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγων και ΒΟΛΤ για το ποιο ή ποια από αυτά τα κόμματα θα προλάβουν το τρένο πριν η πόρτα της Βουλής κλείσει οριστικά. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ είχαν εκλέξει από 4 βουλευτές το 2021, ενώ οι Οικολόγοι είχαν εκλέξει τρεις βουλευτές. Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών κομμάτων, το οποίο ενδεχομένως να έχει τη σημασία του, είναι ότι κανένα από τα τρία αυτά κόμματα δεν ολοκληρώνει τη θητεία του στα κοινοβουλευτικά έδρανα με τον αρχικό αριθμό βουλευτών που εξέλεξαν. Από την ΕΔΕΚ έχει αποχωρήσει ο Ανδρέας Αποστόλου, ο οποίος έχει ενταχθεί στο ΔΗΚΟ. Το ίδιο δρόμο ακολούθησε και ο Μιχάλης Γιακουμή από τη ΔΗΠΑ. Από τους Οικολόγους είχε επίσης αποχωρήσει η Αλεξάνδρα Ατταλίδου μετά από διαφωνία, η οποία πλέον είναι υποψήφια με το ΒΟΛΤ. Το τελευταίο, παρότι δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία, διεκδικεί ποσοστό που θα του ανοίξει τις πύλες της Βουλής.

Τα συν και πλην

Παρά το γεγονός ότι οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι τέσσερις είναι σε οριακά ποσοστά για να μπουν ή να μην μπουν στη Βουλή, με πολλές να γέρνουν προς την αρνητική πλευρά, εντούτοις και στα τέσσερα κόμματα επικρατεί μία συγκρατημένη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις, έστω και οριακά, θα είναι στη Βουλή.

ΕΔΕΚ: Είναι το δεύτερο πιο παλιό κόμμα της Κύπρου μετά το ΑΚΕΛ και έχει ακόμα «ρίζες» στο εκλογικό σώμα. Πέρασε αρκετά προβλήματα, τα περισσότερα τα τελευταία χρόνια, που οδήγησαν και σε αλλαγή ηγεσίας. Μέχρι τις 22 Μαρτίου, που είναι το εκλογικό συνέδριο του κόμματος, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες του ψηφοδελτίου.

ΔΗΠΑ: Διαθέτει μία δεξαμενή ψήφων και κατάλογο μελών που θεωρούνται σταθεροί ψηφοφόροι του κόμματος. Το γεγονός ότι ο Μάριος Καρογιάν, όπως όλα δείχνουν, δεν επαναδιεκδικεί, είναι ένα μειονέκτημα, αλλά την ίδια ώρα δίνει μια προσωπική μάχη προκειμένου να διασφαλίσει ότι το κόμμα θα συνεχίσει να έχει κοινοβουλευτική παρουσία, παραδίδοντας τα κλειδιά της προεδρίας. Οι διεργασίες για το ψηφοδέλτιο βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Οικολόγοι: Ανακοίνωσαν χθες τέσσερις ακόμα υποψηφιότητες: τον Μιχάλη Μενελάου και τη Μαρία Τριανταφυλλίδου στην επαρχία Λευκωσίας, τον Γρηγόρη Ευαγγέλου στην επαρχία Κερύνειας και την Ιζαμπέλλα Ττάκκα στην επαρχία Αμμοχώστου. Ο τελικός κατάλογος υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των Επαρχιακών Συνελεύσεων.

ΒΟΛΤ: Συμπλήρωσαν ήδη το ψηφοδέλτιό τους, το οποίο περιλαμβάνει και γνωστά άτομα. Στις ευρωεκλογές, που ήταν η πρώτη τους παρουσία σε εκλογές, έδειξαν ότι έχουν μια βάση πάνω στην οποία μπορούν να χτίσουν, διεκδικώντας είσοδο στη Βουλή. Συγκεντρώνουν υποστηρικτές τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά.